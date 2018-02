Millo diu que el regidor de Figueres Diego Borrego podrà tornar al partit

El president provincial del PPC de Girona i delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va celebrar ahir l'arxivament de les causes contra el regidor de Figueres, Diego Borrego, per suposada possessió i distribució de pornografia infantil i per haver gravat presumptament un home en un lavabo del TAV a Girona. Borrego va ser apartat «cautelarment» pel partit. Segons Millo, és «una bona notícia» tant per a Borrego com per al PPC i va recordar que la direcció el va suspendre de militància com a mesura «cautelar» però «en el moment en què la situació canvia», si ell té voluntat de tornar a estar afiliat, el PP li obre de nou les portes.

Així, va dir que només haurà de manifestar-ho «formalment» a través del Comitè de Drets i Garanties del partit, que és qui el va apartar. «Només és una qüestió formal i em consta que és la seva voluntat», va precisar Millo. Si així ho demana podrà reincorporar-se al grup municipal del partit.



La «plaça Marta Madrenas»

D'altra banda, el delegat de l'Estat va criticar la decisió del ple de l'Ajuntament de Girona de rebatejar la plaça Constitució com a plaça de l'1 d'Octubre. Millo va considerar que el canvi és «una mala notícia» i ho va qualificar d'«excentricitat» de l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas.

El president del PPC a Girona, va considerar que l'alcaldessa està «aprofundint» en la «confrontació i la divisió». En aquest sentit, va dir, podrien haver rebatejat la plaça amb el nom de «plaça Marta Madrenas», ja que tot és fruit de «l'obsessió» de l'alcaldessa per «trencar la societat gironina», va afirmar.

Millo també va posar l'accent en la manifestació del passat diumenge on unes 300 persones van demanar mantenir el nom de plaça Constitució. Segons el delegat, eren només alguns dels «milers i milers» de gironins que s'oposen a la decisió presa pel ple i va confiar que, si hi ha canvi de majories polítiques a l'Ajuntament de Girona, es restitueixi el nom inicial.

Millo va fer les declaracions abans de presidir la reunió de la Junta Directiva Provincial del PPC de Girona, en la qual van analitzar haver-se quedat sense diputat gironí al Parlament i ara aniran prenent mesures per «corregir la situació», a més de començar a treballar per a les municipals de 2019.