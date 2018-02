Les Planes reclama més inversió de la Generalitat a l'escola centenària del poble

l'alcalde, Eduard Llorà, ha argumentat que l'Ajuntament ha de mantenir l'escola en un edifici antic amb interès arquitectònic

L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Eduard Llorà (PDeCAT) ha demanat més inversió del Departament d'Ensenyament en el manteniment de l'escola Sant Cristòfor.

Llorà ha argumentat que l'escola del seu poble és un edifici d'interès projectat per l'arquitecte, Joan Roca Pinet, entre el 1911 i el 1912. Inscrit dins dels models modernistes, l'edifici va ser posat en servei el 1918. Joan Roca i Pinet va projectar 5 grups escolars. Va ser l'arquitecte que va donar forma a l'eixample de Manel Malagrida.

Per això, el poble ha presentat els actes del centenari. En la presentació, Llorà va explicar que l'Ajuntament ha gastat més de 150.000 € en obres de millora i que encara n'hi preveu gastar 150.000 més en el decurs d'aquest any. Pintaran i repararan la façana i milloraran els tancaments de les portes i les finestres.

Sobre la base de la inversió municipal, ha reclamat més compromís del Departament d'Ensenyament amb el manteniment i millora de l'escola.

Llorà ha argumentat: «A les Planes, no podem fer una escola nova, perquè tenim el compromís de mantenir la que tenim». Ha considerat que l'Ajuntament de les Planes ha d'afrontar una despesa més elevada del normal en l'adequació d'un edifici centenari a les necessitats actuals. Això no obstant, ha indicat que l'edifici és molt gran i compleix les necessitats escolars de la localitat. El centre atén 175 escolars de 3 a 12 anys.

En el mateix acte, el portaveu de la comissió del centenari miquel Boix ha explicat que pel juliol tindrà lloc la inauguració d'una exposició de llibres, fotografies i objectes de l'activitat escolar al municipi.

Ha apuntat que abans de la posada en servei de l'Escola Sant Cristòfor, l'ensenyament tenia lloc en un edifici del costat de l'Ajuntament. També ha ressaltat el paper de les escoles de Cogolls i les Encies que van estar actives fins al 1969 i d'una escola de monges per a nenes al nucli de les Planes

Bosch ha avançat la publicació d'un llibre que des d'un eix dibuixat per l'escola Sant Cristòfor explicarà la història de l'ensenyament a la localitat. Ha precisat que el llibre aclarirà els mecenatges que van fer possible la construcció de l'escola.

Tot seguit, Joaquima Vilajoliu (directora de l'escola Sant Cristòfor) ha avançat que el 15 de desembre, data exacta del centenari de la inauguració de l'escola, tindrà lloc la presentació commemorativa del centenari en el festival de Nadal que cada any organitza el centre. En aquell dia, els escolars seran obsequiats amb una carpeta i una agenda commemoratives de l'efemèride.