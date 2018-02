El Trueta inicia un nou tractament per aturar les arrítmies cardíaques

L'hospital Josep Trueta de Girona ha començat a treballar amb un nou tractament per aturar les arrítimes del cor, les ablacions de fibril·lacions auriculars. Aquest dilluns els professionals del Servei de Cardiologia del centre van fer les dues primeres ablacions, un procediment pel qual es crema mitjançant fred el focus que genera les arrítmies o fibril·lacions auriculars, perquè aquest punt -que sol estar localitzat a les venes pulmonars- queda desconnectat de la resta del cor. L'efectivitat del procediment és molt alta, ja que el 80% dels pacients que s'hi sotmeten no tornen a tenir més arrítmies, indica el centre, que recorda que la fibril·lació auricular és la causa més freqüent d'ictus.

S'estima que un centenar de pacients es podran beneficiar cada any de la realització del tractament al Trueta, evitant que s'hagin de traslladar a un centre de la demarcació de Barcelona.

El cardiòleg de l'hospital Clínic de Barcelona i cap de la Unitat d'Arrítmies del Sant Joan de Déu, Josep Brugada, va col·laborar amb l'equip de Cardiologia del Trueta com a formador durant la realització dels dos primers casos.

Els pacients van quedar ingressats durant 24-48 hores en observació per comprovar-ne l'evolució clínica i d'aquí a tres mesos, seran reavaluats per determinar si poden deixar el tractament farmacològic.

Els candidats a aquest tipus de procediment són pacients amb una fibril·lació auricular o arrítmia amb simptomatologia, en què el tractament farmacològic no ha funcionat.

És molt freqüent en les persones grans (s'estima que presenten arrítmies un de cada deu pacients de més de 80 anys), però també en persones que practiquen esport d'alta intensitat. Com que aquesta patologia està associada als excessos esportius, els especialistes creuen que tendirà a incrementar-se.

Les ablacions de les fibril·lacions auriculars són actualment la segona opció terapèutica, després del fracàs farmacològic, però la tendència és apostar per aquest procediment com a primera opció, apunta el centre.

I és que, en aquests pacients, el cor es va fent gran a mesura que passen els anys. Quan el cor és massa gran l'ablació ja no és possible. Per tot plegat, s'estima que d'aquí a uns cinc anys, les ablacions podrien suposar el 60% de l'activitat de la Unitat d'Arrítmies.



Nova Unitat d'Arrítmies

La posada en marxa de la Unitat d'Arrítmies del Trueta al desembre ha propiciat que es puguin fer aquest tipus de tractaments. La Unitat disposa d'aparells d'última generació gràcies a una inversió que s'acosta als 4 milions d'euros entre les obres i l'aparellatge.

A banda de les ablacions, a la nova sala d'Electrofisiologia s'hi realitzaran cada any uns 300 estudis electrofisiològics pera detectar i tractar irregularitats en el batec del cor, a través de procediments guiats per cateterisme.

També s'hi han començat a col·locar desfibril·ladors automàtics implantables (DAI) cardíacs.