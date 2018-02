Vuit africans viatgen d'Itàlia a Celrà en la caixa d'un camió

Després de cobrir una distància de 1.108 quilòmetres en un viatge de més d'un dia de durada, el xofer, amb llarga experiència al volant, va aturar el camió al moll de càrrega d'una empresa de transports i logística del polígon industrial de Celrà, dimecres passat a la tarda. Venia de Rovigo, una ciutat de 50.000 habitants a mig camí de Venècia i Bolonya, al nord-est d'Itàlia. En obrir la porta posterior de vehicle se'n va endur una sorpresa immensa: a dins s'hi amagaven vuit homes i nois africans, d'Eritrea i del Sudan. Fugien clandestinament dels seus països empobrits i conflictius. França era el destí que tenien al cap; la desventura, però, els va conduir fins a Catalunya, ja que el transportista no va obrir la caixa en cap de les parades que va fer al país gal, l'última a Nimes. La reacció del xofer en descobrir aquell grup de persones amagades entre la càrrega va consistir a tornar a tancar la porta tan de pressa com va poder. En un últim intent desesperat (i frustrat) de quedar-se a Europa, un dels desgraciats viatgers, expliquen fonts de l'Ajuntament de Celrà, va aconseguir escapolir-se quan el conductor va obrir la caixa, però va ser localitzat per un vigilant municipal, que el va entregar a la Policia Nacional. Aleshores el camioner va trucar al telèfon d'emergències 112 i va esperar que arribessin els Mossos d'Esquadra, confirmen fonts del cos. Al seu torn, la policia catalana va avisar la Nacional, competent en estrangeria. Fetes les comprovacions pertinents, els agents es van endur cinc homes majors d'edat a la Comissaria de Girona.



Dos dies sense menjar

«Estaven molt cansats i morts de gana, feia dos dies que no menjaven», expliquen des de la Policia Nacional, que els va atendre i alimentar. De manera immediata es va activar el procediment per retornar-los a França, tràmit possible en virtut d'un acord bilateral amb aquell país, que previsiblement farà el mateix per enviar-los de nou a Itàlia, el punt de partida del viatge desesperat. Els altres tres, menors, estan sota la tutela de la Direcció General de la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de la Generalitat. Fons d'aquest organisme van confirmar ahir que han estat derivats a un centre d'acollida (a la província n'hi ha un: el de la Misericòrdia, a la capital).

El conductor va explicar a la policia que va fer nit a Ventimiglia, localitat italiana que es troba a prop de la frontera francesa. I va ser probablement allà on els vuit africans van aprofitar per esmunyir-se a dins del camió; els hauria calgut ajuda de tercers, ja que la porta del camió no es pot tancar des de l'interior, apunta l'agència de notícies ACN.



Fugint de la misèria

«La pobresa és una de les principals característiques socioeconòmiques d'Eritrea», un dels «principals països» d'on arriben peticions d'asil a «molts països occidentals», assenyala l'Oficina d'Informació Diplomàtica del Ministeri d'Afers Exteriors. «Les remeses de diners que els oriunds eritreus assentats a l'exterior envien al seu país representen el 30% del Producte Interior Brut», precisa. L'any 2005 l'Acord Global de Pau va posar fi a la guerra entre el nord i el sud del Sudan. Des del 2011 el Sudan del Sud és independent. L'ONU i la Unió Africana hi tenen militars desplegats per garantir la pau. En territoris de fronterers la lluita armada es manté.