La dificultat per trobar xofers de busos porta una empresa a formar professionals

La manca de conductors amb acreditació per conduir un autobús, el carnet D i el Certificat d'Aptitud Professional (CAP), ha portat l'empresa Moventis-Sarfa a pagar un curs per formar 60 professionals, 30 dels quals a les comarques de Girona. L'objectiu de la convocatòria, que es finança amb una subvenció europea i s'adreça a majors de 24 anys, és crear una pedrera de conductors que permeti cobrir jubilacions i baixes que ara no tenen relleu, ja que els més de 4.000 euros que costa treure's els dos carnets –que són un requisit imprescindible– s'han convertit en una barrera per a nous conductors.

Així ho va explicar el gerent de Moventis-Sarfa, Enric Gimeno, qui va alertar que la mancança de professionals del seu sector és un problema creixent des de fa anys. Però, tot i les dificultats que ara ja tenen per trobar treballadors qualificats, Gimeno va aclarir que els preocupa, sobretot, el futur.

Per aquest motiu, l'empresa va decidir avançar-se i buscar finançament per tal d'assegurar-se la formació i titulació de nous conductors d'autobús. Fa uns mesos, va traslladar el problema al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), que no ofereix cap línia formativa que s'ajusti a aquesta necessitat del servei de transport de persones, però els va adreçar al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

A través d'aquesta administració, Moventis-Sarfa acaba d'aconseguir una subvenció europea de 99.000 euros per formar 60 persones, una dotació que l'empresa ha distribuït en 30 places a Girona i el mateix nombre a l'àrea del Vallès i el Maresme, que també cobreix. A Girona, el curs per al qual ahir ja hi havia 50 inscrits, s'impartirà a la seu de l'Associació de Transports (Asetrans) entre el 14 de març i el 18 de maig.



Complicitat dels ajuntaments

La companyia busca la complicitat dels ajuntaments que conformen la seva àrea d'influència perquè difoguin l'oferta de formació a les persones inscrites a les seves borses de treball. Ahir, Enric Gimeno va especificar que així ho havien traslladat a responsables municipals de Girona, la Bisbal d'Empordà, Platja d'Aro, Pals, Tossa o Lloret de Mar, entre d'altres.

En aquests moments, Moventis-Sarfa té 120 conductors i cada any registra entre 5 i 7 jubilacions, a les quals s'hi afegeixen les baixes per motius de salut. A banda de la cobertura d'aquestes places, a l'empresa l'amoïna la falta de personal per assumir l'ampliació de la seva flota, perquè «no entra gent nova al sector» –va insistir el gerent.

Un factor clau de la iniciativa, de la que Enric Gimeno no coneix antecedents a Girona, és que la formació ha de derivar en la contractació de nous conductors. De fet, la subvenció europea està condicionada a la inserció laboral.

En relació amb aquest fet, el gerent de Moventis-Sarfa va avançar que «volem incorporar almenys el 60%, entre 15 i 18 persones, a l'empresa abans que acabi l'any»; i va assegurar que «es crearà una pedrera per cobrir jubilacions i amb possibilitats reals de contracte», dintre d'un projecte que volen continuar.



Crida a l'estranger, fa 15 anys

Aquesta no és la primera vegada que el sector dels autobusos busca alternatives per cobrir la manca de conductors. Tal com va recordar Gimeno, fa quinze anys van fer una crida a professionals de països de parla hispana a través del Ministeri d'Assumptes Exteriors.

D'altra banda, a part de l'elevat cost del carnet D i el CAP, que puja a prop de 4.100 euros, el gerent de l'empresa que ara ofereix el curs formatiu també es va referir a la incidència que va tenir la supressió del servei militar obligatori, que moltes persones aprofitaven per treure's els carnets de conducció professional.