Les donacions de sang a Girona s'incrementen un 9,4% respecte al 2016

El Banc de Sang i Teixits va aconseguir l'any passat un 9,4% més de donacions de sang que el 2016 a les comarques gironines. Entre l'activitat a la seu fixa del Banc a l'hospital Josep Trueta de Girona i a les campanyes mòbils arreu de la demarcació es van aconseguir 30.568 aportacions, 2.628 més que un any enrere, quan van ser 27.940.

L'increment més destacat, d'un 13,1%, s'ha produït en la donació interna, la que es fa al Trueta, on s'han comptabilitzat 4.190 donants, 484 més que el 2016.

«Esperem consolidar aquesta tendència a l'alça, perquè des del Banc s'aposta molt per tenir sales d'extracions als hospitals que siguin molt potents», explica la responsable del Banc de Sang de Girona, la doctora Anna Millán, que assenyala que s'està fent una tasca important per captar donants entre les persones que passen pel Trueta.

De fet, la nova sala d'extraccions del centre, estrenada fa uns mesos, té les parets de vidre per donar visibilitat al Banc, que de cares a aquest any aspira a aconseguir unes 300 donacions mensuals a l'hospital.

Pel que fa a l'activitat de les unitats mòbils, han aconseguit un 8% més de bosses de sang que el 2016, ja que l'any passat 26.378 persones -2.144 més que un any enrere- es van acostar a les col·lectes organitzades arreu de la demarcació per contribuir a les reserves sanguínies.

La xifra, però, explica Millan, és «una mica enganyosa» perquè inclou la Marató de Donants de Sang d'Olot, una de les campanyes més importants del país i que es celebra cada dos anys. «És molt excepcional que en un sol dia s'aconsegueixin un miler de donacions, i a Olot passa», recorda, i afegeix que l'èxit d'aquesta cita bianual és la implicació del territori, ja que la Garrotxa és una zona amb molta tradició de donació i amb una associació de donants molt consolidada.



L'efecte de les crides i els atacs

El mes que es van aconseguir més donacions de sang va ser el gener, amb 3.640 aportacions. Per una banda, per la campanya de donació més gran que es celebra durant l'any, la Marató de Donants de Sang de Catalunya, que ajuda a remuntar l'estoc després del descens del Nadal, i per l'altra, per la gran resposta ciutadana a una campanya solidària per ajudar a un infant gironí que necessitava un trasplantament de moll de l'ós.

«Al Trueta es van aconseguir 980 donacions el gener passat, enguany, sent un bon mes, hem arribat a les 600 bosses», explica la directora del Banc de Sang i Teixits de Girona.

Assenyala que aquesta onada de solidaritat es va anar arrossegant en els mesos següents fins a l'abril, quan una nova crida, aquest cop per ajudar un infant de Vilobí d'Onyar malalt de leucèmia, va tornar a despertar les donacions d'aquells ciutadans que no són donants molt habituals.

«Hi ha gent que és molt regular a l'hora de donar sang, però n'hi ha d'altres que vénen com a reacció a un fet concret, com una campanya o una desgràcia», indica.

És el cas dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'agost, que van fer pujar les donacions habituals de l'estiu, una temporada en què el canvi d'hàbits de la ciutadania fa disminuir l'activitat del Banc un 30%. Es van aconseguir 2.248 donacions, entre les 395 del Trueta i les 1.853 de les campanyes mòbils, que durant l'estiu es traslladen sobretot als municipis amb més estiuejants.

«La segona quinzena d'agost va ser molt excepcional. Esdeveniments com els atacs terroristes són un estímul per a la gent que no dona normalment, però la gent s'hauria de conscienciar que cal ser més regular, perquè els hospitals necessiten un miler de donacions diàries passi el que passi», subratlla.

A tot Catalunya, 191.657 persones van fer 248.027 donacions de sang el 2017, un 2% més que l'any anterior. Un 15% de les donacions de l'any provenien de 37.834 persones que van donar sang per primera vegada i d'aquests, més d'un terç tenia entre 18 i 25. Això ajuda a donar el relleu a les 30.000 persones que anualment deixen de fer aportacions per edat o per alguna malaltia que els ho impedeix.

Per sexes, el nombre de donacions de dones (95.991) i homes (95.666) ha estat pràcticament igual. Per edats, la franja amb més donants és la de gent d'entre 36 i 55 anys, amb quasi 100.000 que van fer almenys una donació.

Pel que als grups sanguinis, destaca el creixement del 6,4% dels donants del grup 0 negatiu, amb un total de 26.179. Són els donants universals, ja que la seva sang pot ser transfosa a malalts de qualsevol altre grup sanguini.

«Intentem fidelitzar els donants d'aquest grup, perquè necessitem un estoc molt estable de 0-», explica Millán, ja que aquesta sang és imprescindible quan no hi ha temps per comprovar el grup sanguini del receptor, i és la que es fa servir en casos d'emergència.