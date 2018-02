ERC exigeix a l'Estat un pla en tres mesos per reduir la sinistralitat a l'N-260

Esquerra ha instat l'Estat a presentar un pla d'actuació per reduir la sinistralitat a la carretera N-260 en el termini de tres mesos. Els republicans ho han fet a través del seu grup parlamentari al Senat, que ha registrat una iniciativa on també demana al Govern espanyol realitzar un informe detallat sobre l'estat en què es troba la via, anomenada Eix Pirinenc, i concretar-ne les inversions previstes i que no s'han executat fins ara. El debat i votació de la moció tindrà lloc en el proper ple de la cambra, els dies 20 i 21 de febrer.

La proposta, que defensarà la senadora Anna Azamar, es basa en l'índex de sinistralitat de la N-260, on hi ha cinc dels mig centenar de punts més perillosos de la xarxa viària de l'estat espanyol, el que vol dir que la via en té un 10% del total, segons recull el text presentada per ERC. Des de la formació també critiquen que l'executiu hagi «ignorat» la proposició no de Llei que es va aprovar fa un any a la Comissió de Seguretat Viària del Congrés dels Diputats a instàncies dels republicans. En aquest sentit, han considerat que això «ha provocat la cronificació i l'enquistament del problema».

Dels 500 quilòmetres que té la carretera N-260, 353 transcorren per Catalunya, des del Pont de Suert fins a Figueres, passant per la Pobla de Segur, Sort, la Seu d'Urgell, Puigcerdà, Ripoll i Olot. És l'anomenat Eix Pirinenc. La saturació d'questa carretera és un dels problemes que, malauradament, afavoreix l'alta sinistralitat.

Els trams especialment perillosos són els que discorren entre Puigcerdà i Ripoll -concentrant més del 70% dels accidents mortals de la comarca del Ripollès-, el que uneix la frontera amb França pel Coll de Belitres fins al seu desviament a l'N-II, així com tamb-e els 17 quilòmetres que hi ha entre les localitats de Besalú i Navata.