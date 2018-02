Ger busca nous veïns i ofereix terrenys rebaixats el 40% per fer-hi cases noves

Ger ha importat de l'Alta Cerdanya un model de construcció d'habitatge social: el de l'autopromoció, que es basa en la venda dels terrenys a un preu per sota del mercat per tal que cada adjudicatari se'l construeixi pel seu compte. L'Ajuntament de Ger ha activat un projecte de construcció de vuit noves cases d'autopromoció social amb un doble objectiu, donar accés als veïns del poble a cases noves a un preu reduït i atraure nous primers residents.

La promoció urbanística ofereix vuit parcel·les de 200 metres quadrats en què es podrà aixecar cases de 200 metres de sostre. El consistori posarà els terrenys a la venda a un preu de 45.000 euros i un sistema de punts els atorgarà als futurs demandants. Els ter-renys tenen un preu de taxació fixat en 76.000 euros, és a dir que es podran comprar amb una reducció de preu del 40%. En el cas que els propietaris se'l vulguin vendre durant els primers 15 anys, l'Ajuntament tindrà una clàusula de preferència de compra sota preu de taxació i el dret a recuperar els 45.000 euros del terreny per tal d'evitar una possible especulació.

El sistema de punts premiarà aspectes com ara viure al poble o a la comarca, tenir fills i tenir-los escolaritzats a Ger. Cada adjudicatari es podrà construir el seu habitatge, que serà del tipus familiar aparellat de dos en dos amb un punt de contacte entre cada edificació. Això possibilitarà que les cases no hagin de ser exactament iguals i que es puguin fer en funció de les preferències i el pressupost de cada adjudicatari.

L'alcalde de Ger, Alfons Casamajó, ha explicat el doble repte del projecte: «Entenem que no és incompatible facilitar habitatge nou als veïns i atraure'n de nous... en els últims anys hem vist com ha anat marxant gent jove del poble i potser així aconseguirem que alguns tornin o que altres no marxin, i després, si venen veïns nous, també seran benvinguts». L'alcalde ha explicat l'origen de la fórmula: «És un sistema que s'utilitza molt a França en pobles de per aquí com ara Err, Enveig o Sallagosa; hem estudiat com ho fan, els ajuntaments ens han passat els seus plecs de clàusules, i qui més qui menys coneix algú que s'ha comprat una parcel·la allà per fer-s'hi una casa...». La licitació es produirà abans de l'estiu a fi que entre els mesos de setembre i octubre es puguin adjudicar les parcel·les. El plec de clàusules preveu que els demandants que tinguin més punts puguin triar el terreny i que es puguin anar construint els habitatges de manera separada.