Els magistrats demanen que es vetlli pels drets dels animals

Les Comissions de Protecció dels Drets dels Animals (CPDAs) dels Col·legis d'Advocats catalans i balear han instat aquesta setmana les administracions competents a fer complir la normativa de Benestar Animal a les granges, arran de les imatges del programa Salvados emès el dia 4 de febrer a La Sexta, on es van poder veure porcs amb tumors i malformacions amuntegats en condicions de maltractament en una granja a Múrcia que treballava per a una coneguda cadena alimentària.

Consideren que les condicions de maltractament en què malviuen els animals en algunes granges i que es van poder comprovar a les imatges vulneren la normativa de Protecció Animal establerta a la Directiva de la Unió Europea de 1998 sobre Protecció dels Animals en les Explotacions Ramaderes, a la Directiva UE del 1991 sobre Protecció de Porcs i els Reglaments del Parlament Europeu i del Consell del 2004 pel qual s'estableixen Normes Específiques de Control d'Animals destinats al Consum Humà.



Més conscients

El president de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Consell de l'Advocacia Catalana, Carles Mc. Cragh, va explicar que durant els darrers anys el tema de la defensa dels drets dels animals ha anat guanyant una major importància arreu.

A tot Catalunya són ja onze els Col·legis d'Advocats que compten amb Comissions de Protecció dels Drets dels Animals, dels quals Girona va ser la que ho va posar en marxa en segon lloc, just després de Barcelona. «A cada col·legi hi ha advocats i advocades molt actius en defensar els drets dels animals» va reafirmar el president.



Un circ sense animals

Precisament una de les darreres fites que asseguren haver aconseguit des de la Comissió dels Drets dels Animals de Girona ha estat la no utilització d'aquests als espectacles que tindran lloc al Festival del Circ durant aquest mes de febrer. «En aquest cas l'Ajuntament de Girona ens va fer cas» explica Carles Mc. Cragh, «i es va mostrar com una entitat molt compromesa amb aquesta qüestió».

«Girona ha estat un lloc que ha mostrat una sensibilitat envers la situació, com per exemple també la van mostrar en el seu moment les localitats que van voler treure els correbous», va afegir el president. «Crec que la gent en general cada vegada és més conscient que no vol que els animals siguin maltractats», va sentenciar.