Un miler de persones marxen a Palamós per exigir als polítics que no hi hagi "cap pas enrere"

Un miler de persones han participat en la Marxa per la llibertat que ha recorregut el passeig marítim de Palamós aquest dissabte. L'acte també ha servit per exigir als polítics que "no hi hagi cap pas enrere" en la construcció de la República. Durant la manifestació, els assistents han cridat consignes en favor de la independència i reclamant l'excarceració d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.

La marxa l'ha organitzat l'ANC, Òmnium i diferents CRD de les comarques de Girona. Un dels seus membres en Rafel Bonillo ha reivindicat la "persistència de la ciutadania" a l'hora de reclamar que s'implementi "el resultat de les urnes". "La gent no falla, i ho hem d'agrair", ha reblat Bonillo. La marxa ha comptat amb la presència de membres de la CUP, a més de la diputada de Junts per Catalunya Gemma Geis, i la d'ERC, Anna Caula.

Nova protesta per reclamar la llibertat dels 'presos polítics' i la formació d'un govern a Catalunya, que implementi la República. Aquest cop ha estat la costa de Palamós el lloc escollit per ANC, Òmnium i els CDR de les comarques gironines per fer notar el rebuig de l'independentisme al 155, a l'empresonament de Junqueras, Forn, Sánchez i Cuixart, i també a "l'atac intolerable" de l'estat espanyol a l'escola catalana. La marxa però també ha interpel·lat a Junts per Catalunya i Esquerra perquè "es posin d'acord" en fer un Govern efectiu.

En aquest sentit, el membre de l'ANC de les comarques gironines Juli Amat ha deixat clar que "la ciutadania seguirà mobilitzada" però ha reclamat als grups polítics que "aprofitin l'oportunitat", i facin efectiu "el mandat de les urnes". "Avui mostrem, la nostra fermesa, i seguirem al peu del canó", ha assenyalat Amat.

Al punt de les onze del matí la marxa ha començat a caminar els prop de tres quilòmetres que separen Torre Valentina del capdamunt del Passeig Marítim de Palamós. Durant tota la manifestació s'han escoltat crits en contra del 155 i s'ha mostrat una gran pancarta en homenatge als 'presos polítics'.

El lema principal i que encapçalava l'acte però, mostrava un missatge clar cap als polítics: 'Ni un pas enrere'. Un dels membres dels CDR convocants en Rafel Bonillo recordava als diputats que el 155 "està fent molt mal", i que cal tirar endavant un acord per tal d'evitar "amenaces com la que ha rebut l'ensenyament públic per part de l'Estat".

Aquesta reivindicació ha estat una de les més repetides, juntament amb els crits de 'Llibertat presos polítics' o 'unitat'. Una hora després d'haver iniciat la caminada, els manifestants han arribat a la zona alta del passeig, on s'han fet els diferents parlaments. En total han intervingut tres càrrecs polítics: el tinent d'alcalde de La Bisbal d'Empordà de la CUP, Carles Puig, i les diputades Gemma Geis i Anna Caula.

Puig ha recordat als 'presos polítics' i ha exigit a Esquerra i Junts per Catalunya que "deixin de barallar-se" i formin un govern. "La ciutadania va decidir el 21 de desembre. Ara no és moment de fallar", ha subratllat, alhora que exigia "més transparència" en les negociacions que es porten a terme entre els principals partits independentistes.



Geis dona per fet un acord, i aviat



Després de Puig ha estat el torn per la republicana Anna Caula que ha reconegut que "tots volen el mateix", i ha assegurat que "s'està treballant en això. "Hem d'arribar a un acord que ens permeti fer fora el 155, que està afectant cada dia", ha assenyalat.

Just després ha estat el torn per la diputada gironina de Junts per Catalunya Gemma Geis qui ha assegurat que "s'estan fent les coses amb discreció", i ha demanat que "tothom estigui al darrere dels polítics" per mostrar la fermesa de la societat catalana davant de "la força que exhibeix l'Estat".

Geis ha acabat ovacionada quan ha assegurat als presents a l'acte que "s'arribarà a un acord, i serà aviat". També ha deixat clara la coincidència entre tots els actors "en els aspectes fonamentals".

Tot plegat s'ha acabat amb un vermut solidari que s'ha fet al passeig i amb el cant dels Segadors.