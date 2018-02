La pluja desllueix les desfilades de Carnaval

El Carnaval s'ha vist deslluït per la presència de la pluja a la tarda que ha alterat la programació d'actes a algunes poblacions. Mentre a la Bisbal han esquivat la pluja i ha tingut lloc la Gran Rua, a Olot s'ha hagut de suspendre a última hora i s'ha programat per demà a quarts de cinc de la tarda. Els carrers de la Bisbal s'han omplert un any més de disfresses de tota mena en un dels principals actes de la programació. Per avui al vespre s'espera el concert de Txarango i Ràdio Hits amb totes les entrades anticipades esgotades.

A Castelló d'Empúries el Carnaval es va estrenar el divendres amb la desfilada de 1200 persones en una rua nocturna per Empuriabrava amb 24 carrosses i 29 comparses. En canvi, avui, la desfilada infantil s'ha decidit suspendre-la, tot i que s'han mantingut la resta d'actes a cobert. Al vespre està prevista la tercera desfilada a Empuriabrava.

Vilafant o Agullana, poblacions més petites, també han celebrat les festes del Carnestoltes amb una desfilada pels carrers i la Festa de la Xuia a Agullana.