El PSC vol que la Diputació reclami a la Generalitat el deute de les escoles bressol

El grup del PSC a la Diputació proposarà que el ple acordi instar la Generalitat perquè el pròxim govern que es constitueixi resolgui els seus compromisos per al cofinançament de les escoles bressol municipals i que incorpori al proper pressupost de 2018 les consignacions concretes per assumir la regularització del finançament no abonat o pendent de liquidació a les administracions locals des del curs 2012-2013.

Els socialistes proposen que la Diputació -que ja va avançar, segons un acord amb la Generalitat, una part dels diners del cofinançament que corresponien al Govern- faci el càlcul de l'import que correspondria a Ensenyament, en concepte de retorn, i n'exigeixi la seva transferència.

El PSC ho reclamarà en el ple de la setmana vinent a través d'una moció en la qual també fa proposa un acord per demanar al pròxim Govern que elabori una proposta nova en la què es faci coresponsable dels costos i el sosteniment de places per a infants de 0 a 3 anys en llars d'infants municipal per al proper curs. Aquest compromís de la Generalitat ha d'incloure el compliment de la Llei 5/2004 de 9 de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat, i la llei 12/2009 de 10 de juliol, d'educació i el principi de suficiència financera, van afirmar.

D'altra banda, la CUP també presentarà una altra moció per reclamar a la Diputació que es posicioni a favor de recuperar les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional durant l'última legislatura. La formació pretén que es tornin a aprovar i aplicar les normes socials tombades com el decret llei d'impostos als bancs, contra la pobresa energètica o contra els desnonaments. Segons la CUP, en els darreres dos anys el TC ha suspès o anul·lat 46 lleis nascudes per pal·liar l'emergència social.