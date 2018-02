«Vam quedar colpits, quan els vam veure, els vam ajudar i donar aigua»

Que hi hagi polissons amagats en camions és una pràctica que a les comarques de Girona és rara de veure però la crisi econòmica, les ganes d'un futur millor a l'Europa del sud i la situació de guerra a Síria ha fet que alguns immigrants optin per aquesta via i posin en perill, sovint a mans de màfies, la seva vida.

Aquest dijous es va conèixer un cas a Celrà i la sorpresa dels responsables de l'empresa de logística on es va descobrir aquesta situació va ser majúscula.

Tot va succeir el dimecres a la tarda quan un xofer va obrir la caixa del camió quan anava a descarregar a l'empresa Mascotrans Logístics. Es va trobar que a dins hi havia tres menors i cinc adults que procedien d'Eritrea i del Sudan.

Havien començat el seu viatge desesperat a Ventimiglia i van acabar al polígon de Celrà. Després de l'actuació dels Mossos i la Policia Nacional, els tres menors es troben sota tutela de la DGAIA en un centre de menors català i els majors d'edat, van ser retornats per la Policia Nacional cap a França tal i com marca el coveni entre Espanya i el país gal.

El propietari de Mascotrans, Artur Mas, ahir explicava el periple dels joves i com havia succeït tot plegat. Relata que el xofer va carregar el material a Rovigo, després va sortir de Ventimiglia i aquí és on els polissons van entrar al tràiler. Mas destaca que per poder-hi entrar no va ser per «descuit» del conductor sinó que els polissons «van forçar el sistema de tancament perquè van trencar el precinte de seguretat quan el conductor dormia» en un aparcament de camions de la ciutat italiana. Després el xofer va anar directe cap a Celrà, diu Mas, i només va fer parada per dinar sense obrir en cap cas la càrrega.

La sorpresa va arribar en obrir la caixa del camió: el conductor «va veure com un home saltava i després, va descobrir set persones a dins». Ràpidament, el xofer va alertar l propietari i van trucar els Vigilants i els Mossos que es van fer càrrec de la situació.

Mentre els esperaven, «vam quedar molt colpits» pels fets diu Mas, i en veure'ls com estaven de cansats i atemorits, «els vam donar aigua». Van intercanviar quatre paraules, relata, però «només ens van assegurar de quants eren, vuit».

El responsable de l'empresa es mostrava ahir molt sorprès pels fets perquè «és el primer cop que ens passa i ho veiem distant, perquè d'aquests casos només n'havíem sentit a parlar». Davant del cas destaca que des de l'empresa es plantegen col·laborar amb entitats com ONG perquè «casos així no es repeteixin».