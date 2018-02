El càncer i les malalties cardiovasculars causen més de la meitat de les morts que es produeixen a les comarques gironines. Segons les dades de mortalitat l'Institut Nacional d'Estadística (INE), de les 6.114 defuncions que es van registrar l'any 2016, el 55% tenien com a causa principal un tumor o patologies com l'infart de miocardi, la insuficiència cardíaca o malalties cerebrovasculars.

Segons les dades de l'INE, les malalties del sistema circulatori van causar 1.736 traspassos a la demarcació, és a dir, un 28% del total. La dada representa un descens del 5,4% respecte al 2015, quan van ser 1.835, i van afectar més dones que homes: 913 i 823, respectivament. Entre les patologies que van motivar més defuncions hi ha les cerebrovasculars, amb 330 morts, les malalties hipertensives (209), els infarts de miocardi (225) o la insuficiència cardíaca (261).

Pel que fa als tumors, van causar 1.644 morts -un 27% del total de traspassos a la província-, el que suposa un descens del 2,84% respecte de l'any anterior. Més d'un miler de persones mortes per una malaltia oncològica eren homes, 1.031, i 583, dones. Així, els tumors van ser la causa de mort de gairebé un terç de tots els homes que van morir a la província el 2016 i d'una de cada cinc dones.

El càncer més letal va tornar a ser el de pulmó, amb 314 persones mortes. D'aquestes, 248 eren homes i 66, dones, una xifra que ha anat augmentant en els darrers anys per l'impacte del tabaquisme, un hàbit al qual la població femenina es va incorporar més tard. Les neoplàsies malignes de còlon van ser la principal causa de mort per a 151 gironins (98 dels quals, homes), mentre que el càncer de mama va causar 97 morts i el de pròstata, 104.

En general, les defuncions a la demarcació de Girona es van reduir un 4,48% respecte del 2015. A banda de les malalties del sistema circulatori i els tumors, les patologies que van provocar més morts a la demarcació van ser les que afecten el sistema respiratori, que en van causar 583. D'aquests òbits, 263 van ser per malalties cròniques de les vies respiratòries.

Les malalties del sistema nerviós van ser les responsables del decés de 500 gironins -314 dels quals per Alzheimer-; els trastorns mentals, 322; les patologies del sistema digestiu, 296 i les endocrines, 254 -181 dels quals per diabetis melitus-.

Baixen les morts no naturals

Pel que fa a les morts no naturals, van ser 280 durant el 2016, és a dir, 22 menys que l'any anterior, segons les dades de l'INE. La majoria de les morts, el 19%, van ser per afogaments i sufocacions accidentals, amb 52 decessos registrats, dos menys que el 2015; seguits dels accidents mortals de trànsit -46, cinc víctimes més que el 2015- i les caigudes accidentals, que van causar 43 morts. De fet, els traspassos per caigudes van ser les defuncions per causes externes que més van créixer respecte del 2015, quan se'n van registrar 25.

També han crescut les morts per enverinaments accidentals per psicofàrmacs i drogues d'abús -que han passat d'11 a 15-, mentre que els suïcidis amb resultat de mort s'han reduït un terç, dels 66 casos del 2015 als 44 el 2016. La xifra d'homicidis a les comarques gironines es manté igual, amb dos crims per any.