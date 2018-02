Cohabitatge per compartir vida i serveis o per retenir els joves

L´economia social i el cooperativisme presenten l´habitatge cooperatiu com l´antítesi de l´especulació immobiliària, la bombolla que el 2008 va esclatar amb la crisi i que ara sembla que torna a agafar aire. A les antípodes hi ha el cohabitatge en model de cessió d´ús, que funciona des de fa anys a Dinamarca, Noruega, Suècia o el Canadà i que entitats sense ànim de lucre com la cooperativa Sostre Cívic estan implantant a Catalunya. A Girona, l´Ajuntament de Calonge ho ha vist com una oportunitat per a la població jove, que marxa perquè no pot pagar els habitatges.

En el model de cessió d´ús, la propietat de l´immoble és d´una cooperativa d´usuaris, que se´n beneficien de forma indefinida i transferible, a canvi d´una entrada inicial –retornable– i una quota mensual assequible.

Calonge va veure en aquesta fórmula una via per afrontar dos problemes: la proliferació de pisos buits propietat de bancs i la pèrdua de joves, que no poden assumir els preus del municipi. El regidor d´Habitatge, Arturo Prades, ha explicat que van «optar per la via creativa» a l´hora de buscar solucions per a un panorama local on la crisi va deixar 5 promocions acabades i buides, que no estan en condicions de vendre´s perquè han patit actes vandàlics. I també per actuar davant el fet que «la població de 30 a 38 anys ha baixat dràsticament perquè no hi ha habitatge assequible», tal com ha admès el regidor. Aquesta és una conseqüència directa de ser un municipi turístic, que ha situat Calonge en el segon lloc del rànquing de poblacions gironines amb llicències d´apartaments d´ús turístic, després de Girona; i també en la segona posició en preu per metre quadrat, en aquest cas darrere de Platja d´Aro.

Després d´estudiar les opcions, el Consistori va apostar pel projecte de cohabitatge de Sostre Cívic i per negociar la compra d´un bloc de la Caixa, entitat amb la que va tancar un acord el novembre de 2017. Al març, es farà una crida a veïns de Calonge menors de 30 anys, que s´ajustin a uns requisits de renda i estiguin interessats en ser cooperativistes. El propòsit de l´Ajuntament, que també formarà part de la cooperativa i que enguany ha pressupostat 150.000 euros per al projecte –que igualarà el 2019–, és tancar abans de l´estiu la selecció de veïns per als 14 pisos disponibles.

La previsió de preus a Calonge

Els paràmetres econòmics de la primera cooperativa d´habitatge de Calonge seran, tal com ha detallat el regidor, una aportació inicial de 10.000 a 12.000 euros i quotes de 250 a 280 durant els primers 20 anys que, després, es reduiran fins a 110 o 120 euros. Val a dir que, des de fa un any, l´Ajuntament treballa per aconseguir un segon bloc d´edificis buit, propietat d´una altra entitat bancària.