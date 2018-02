El consell comarcal del Ripollès reformarà la planta baixa

El Consell Comarcal reformarà la planta baixa per millorar i fer més accessible l'atenció ciutadana. I és que l'ens ocmarcal guanya volum com a centre administratiu acollint més serveis, més personal i, per tant, atrau més ciutadans. Actualment, les gestions de cara al públic es fan a diferents plantes de l'edifici i en diferents despatxos, la qual cosa és feixuga per a molts ciutadans, especialment els de més edat. Per aquest motiu i d'aquí a pocs dies, començaran unes obres de reforma de la planta baixa. Alhora, també permetrà millorar l'espai de treball dels empleats del Consorci de benestar social del Ripollès. Amb la reforma, la planta baixa es convertirà un espai diàfan que donarà lloc a una gran àrea integral d'atenció ciutadana.