Un miler de persones reclama a Palamós la llibertat dels polítics presos

Un miler de persones van participar ahir en la Marxa per la llibertat que va recórrer el passeig marítim de Palamós. L'acte també va servir per exigir als polítics que «no hi hagi cap pas enrere» en la construcció de la República.

Durant la manifestació, els assistents van cridar consignes en favor de la independència i reclamant l'excarceració d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. La marxa la va organitzar l'ANC, Òmnium i diferents CDRs de les comarques de Girona.

Un dels seus membres, en Rafel Bonillo, va reivindicar la «persistència de la ciutadania» a l'hora de reclamar que s'implementi «el resultat de les urnes». «La gent no falla, i ho hem d'agrair», va reblar Bonillo. La marxa va comptar amb la presència de membres de la CUP, a més de la diputada de Junts per Catalunya Gemma Geis i la d'ERC Anna Caula.

Nova protesta per reclamar la llibertat dels Jordis i els polítics presos i la formació d'un govern a Catalunya, que implementi la República. La marxa, però, també va interpel·lar Junts per Catalunya i Esquerra perquè «es posin d'acord» a fer un Govern efectiu.

En aquest sentit, el membre de l'ANC de les comarques gironines Juli Amat va deixar clar que «la ciutadania seguirà mobilitzada» però ha reclamat als grups polítics que «aprofitin l'oportunitat» i facin efectiu «el mandat de les urnes». Al punt de les onze del matí la marxa va començar a caminar els prop de tres quilòmetres que separen Torre Valentina del capdamunt del passeig marítim de Palamós. El lema principal i que encapçalava l'acte, però, mostrava un missatge clar cap als polítics: «Ni un pas enrere». Un dels membres dels CDRs convocants, en Rafel Bonillo, recordava als diputats que el 155 «està fent molt mal» i que cal tirar endavant un acord per tal d'evitar «amenaces com la que ha rebut l'ensenyament públic per part de l'Estat».

Una hora després d'haver iniciat la caminada, els manifestants van arribar a la zona alta del passeig, on es van fer els diferents parlaments. En total van intervenir tres càrrecs polítics: el tinent d'alcalde de la Bisbal d'Empordà, de la CUP, Carles Puig, i les diputades Gemma Geis i Anna Caula.