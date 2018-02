Occitània vol una xarxa de trens transfronterers de rodalies amb Girona

Clar i... francès: «L'augment de les freqüències i l'ampliació horària de la circulació de trens és especialment prioritària en vistes de la indispensable millora de les relacions transfrontereres». El posicionament del Consell Econòmic i Social d'Occitània (CESER, de les sigles en francès) a favor de millorar la interconnexió transfronterera del ferrocarril convencional amb el nord de Catalunya, a través de les dues línies que creuen la frontera, la de Portbou-Girona i la de La Tor de Querol-Puigcerdà, ha quedat per escrit en el dictamen elaborat per la institució a finals del mes de gener passat.

Negre sobre blanc

Un compromís negre sobre blanc, dirigit específicament a l'operador ferroviari públic francès SNCF, aliat de Renfe en la prestació de serveis d'alta velocitat, que plataformes d'usuaris del ferrocarril de banda i banda dels Pirineus –Defensem el Tren de l'Empordà i la platafarma Promoció del Transport Públic, del costat català, i l'Associació d'Usuaris del Tren Perpinyà-Portbou (UTPP), del francès– han celebrat, en tant que el pronunciament oficial pugui contribuir a «donar resposta» a «diverses reclamacions històriques»: l'essencial, la posada en marxa d'un servei de rodalies transfronterer que faciliti la mobilitat i «les relacions» entre el sud de França i la província de Girona, assenyala Josep M. Loste, de la plataforma Defensem el Tren de l'Empordà. «Tindrem finalment, el 2018, un tren euroregional diari Perpinyà-Figueres-Girona-Barcelona per Cervera i Portbou?», es pregunta de la seva banda Matthieu Faye, de l'UTPP.

«El parent pobre»

En el cas que les autoritats competents franceses, primer, i espanyoles, després, responguin afirmativament l'interrogant, afegeix Faye, «les relacions internacionals entre els Pirineus Orientals [que formen part d'Occitània des del gener de 2016, quan va entrar en vigor la reorganització territorial impulsada per l'Elisi] i Catalunya» deixarien de ser, com fins ara, «el parent pobre» de les connexions ferroviàries transpirinenques.

En aquest context, aquest portaveu dels usuaris francesos considera que la possibilitat d'unes rodalies euroregionals es troba en «un moment decisiu, ja que la propera convenció de Trens Exprés Regional (TER) que fixarà el funcionament dels combois regionals per al període 2018-2015 finalitza el mes que ve [març-abril]». El dictamen del Consell Econòmic i Social occità, un òrgan tècnic i consultiu, ha estat elaborat a petició del govern regional, presidit per Carole Dega, el qual, efectivament i tal com apunta Matthiue Faye, negocia amb SNCF el conveni que ha de fixar quin serà el servei que prestarà l'operador ferroviari.

Manca de coordinació

En l'informe, aprovat per l'Assemblea Regional per unanimitat –es van emetre 181 sufragis en el plenari–, el Consell Social proposa que les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda actuïn com a estacions terminals de la línia transfronterera. També se suggereix un major pas de combois per l'altra línia transpirinenca, la que connecta Puigcerdà amb la Tor de Querol, i assenyala «la necessitat d'un treball de coordinació dels serveis i de les tarifes i informació amb Renfe».

D'altra banda, a fi i efecte de millorar l'oferta, l'informe apunta la possibilitat d'explorar l'obertura d'altres serveis estacionals, com ara línies turístiques cap a destinacions d'esquí, a l'hivern, i de platja, els mesos de calor. «Des dels dos costats de la frontera esperem que es desenvolupin les connexions ferroviàries», apunta Matthieu Faye.