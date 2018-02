La Policia Local de Palafrugell reanima un home que havia patit un atac de cor a casa seva

Una parella de la Policia Local de Palafrugell ha aconseguit reanimar un veí de 81 anys, que havia patit un atac de cor al seu domicili. Els agents han rebut l'avís a la comissaria i una patrulla s'ha desplaçat fins a la zona, al carrer Pi i Maragall de la localitat baix-empordanesa. Ha estat aleshores quan els policies han començat la reanimació cardiovascular de la víctima, que s'ha allargat 40 minuts.

Finalment, els Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) han pogut estabilitzar-lo i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona on ha quedat ingressat. Aquesta no és la primera vegada que un membre del cos de la Policia Local de Palafrugell salva la vida d'una altra persona. Anteriorment, tres veïns més havien estat atesos per agents del cos.

A Catalunya, cada any perden la vida entre 3.000 i 4.000 mil persones per mort sobtada, és a dir, després que el cor - per un problema elèctric - deixi de bombar sang. Afecta persones de totes les edats i sexes i és imprevisible i la manera més eficaç de salvar qui pateix és intervenint amb un desfibril·lador. La Policia Local de Palafrugell té un aparell com aquest a cada un dels cotxes patrulla.