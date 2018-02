Diumenge assolellat per a les últimes fuetades del Carnaval

Ahir diumenge els carnavals de les comarques gironines van lluir més que mai gràcies a un sol radiant. I és que la rua d'Olot s'havia de celebrar dissabte però es va haver de suspendre per la pluja. Finalment, ahir diumenge unes 1.500 persones van poder participar-hi. Ballarines, pirates i cowboys, entre d'altres, van desfilar des de l'antiga estació fins a la plaça Clarà, passant pel passeig de Barcelona. A les 9 del vespre es va fer el lliurament dels premis de carrosses i comparses al pavelló Firal: primer premi de comparses per a la colla Els Emmaskarats d'Olot i primer premi de carrosses per a la colla Santjoanenca de Sant Joan les Fonts. Diumenge també va ser el torn del carnaval de Calonge, que va començar ben matiner a les 7 del matí amb la despertada carnavalesca itinerant, l'esmorzar de colles i la visita dels carnestoltes als centres geriàtrics. A les 4 de la tarda va començar la rua de carnaval que sortia del Mas Barceló, seguia per l'avinguda de Sant Jordi i arribava fins a la plaça de la Concòrdia.

A Celrà van celebrar el carnestoltes amb una rua de carrosses i comparses al matí, un dinar popular i un espectacle d'animació infantil. A Agullana la banda Batuskala va ser l'encarregada d'amanir la Cercavila Xuiera, que va comptar amb la participació dels nens i nenes de la llar d'infants i de l'escola. Aquest any, la temàtica de les disfresses era el menjar. La festa es va allargar fins la matinada a la Sala Polivalent amb els grups Frankylesguilles i Daltonbang.

A Vila-sacra la companyia «3/4 de 15» va presentar l'espectacle de Carnestoltes Cançons, confeti i globus. També hi va haver xocolata i melindros per a tothom.

Les desfilades de disfresses de Llagostera i Castelló d'Empúries van ser diürnes. A Llagostera van participar-hi un total de 37 carrosses. Entre els participants hi havia colles de Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d'Aro, Palamós, Salt, Santa Cristina, Caldes de Malavella, Vidreres i Tossa de Mar.