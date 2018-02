Focs en edificis i contenidors, els serveis més freqüents dels Bombers

Els Bombers fan molts serveis al llarg de l'any a les comarques de Girona i de molta varietat. Hi ha els anomenats incendis urbans que ocupen bona part del seu temps i són el servei que durant l'any passat més van fer a la província. Van actuar en 2.394 focs d'aquests tipus.

Però, quins són els més freqüents? Qualsevol podria pensar que el més habitual són els incendis en edificis i aquí hi entrarien els habitatges. Doncs sí, aquests són el que l'any passat van ocupar més actuacions del cos d'emergències. En total van actuar en 834. Però quin és l'altre servei que fa anar de bòlit els Bombers a Girona? Són els incendis de contenidors de residus, van fer 735 actuacions. Ambdues tipologies d'actuacions suposen més de la meitat dels serveis d'incendis urbans que va fer el cos d'emergènceis a Girona. Entre un i altre, sumen 1.569 sortides.

Cal dir que aquesta tipologia d'incendis són els més freqüents i per exemple, per un d'habitatge es mobilitzen diverses dotacions i malauradament, a vegades per l'acumulació de fum a l'edifici s'han de lamentar ferits per intoxicació respiratòria. Els de contenidors són uns serveis que fan molt sovint i de fet, quan es comptabilitza una actuació no vol dir que cremi només un sol contenidor, sinó que pot ser més d'un.

Aquests incendis sovint són provocats. En barris conflictius n'hi ha sovint i també, per exemple, durant la revetlla de Sant Joan perquè hi ha brètols que llancen petards per encendre'ls. Després als ajuntaments els toca desemborsar diners, ja que aquest mobiliari urbà no és pas barat.



Incendis de vehicles

D'incendis urbans n'hi ha de més tipologies que tenen una presència menor a l'estadística del 2017. N'hi ha un però que crida l'atenció i de fet, suposa un bon revés per al seu propietari perquè és un aparell necessari per a moltes persones per al seu dia a dia. Es tracta dels incendis de vehicles a l'aire lliure. Aquest tipus de foc urbà sovint està causat per alguna avaria que pateix el mateix automòbil però tampoc es pot oblidar que a vegades hi ha algun vàndal que agafa un encenedor o el que sigui per calar-li foc.

En total durant el 2017, els Bombers van haver d'actuar en 276 incendis de vehicles, aquí també, com en el cas dels contenidors, es comptabilitza el servei, no el nombre d'automòbils afectats.

L'altra tipologia que té una part del pastís dels 2.394 serveis és el grup de diversos, i aquí hi entren des d'incendis en barraques, cases d'obres i habitacles d'aquesta tipologia. L'any passat van fer mobilitzar els efectius del cos d'extinció d'incendis en 317 ocasions.

També és destacable el nombre d'actuacions per incendis d'infraestructures elèctriques, fins a 135 focs es van declarar durant l'any passat.

D'altres amb menors nombres de sortides dels Bombers durant l'any passat van ser els incendis en indústries o magatzems (61), les explosions (1), en edificis singulars (2) o en edifici d'ús assistencial (1).

Cal dir que si es mira per comarques, aquella on més van actuar els Bombers en el cas d'incendis urbans va ser el Gironès, amb 545. L'incendi amb més nombre d'actuacions en aquesta zona va ser el de contenidors de residus, amb 183. El segon indret de la província amb més serveis va ser l'Alt Empordà, amb 533. I aquí també els contenidors són l'atuació estrella, amb 176. Les zones on hi ha menys actuacions fruit també que és una comarca amb menys habitants és el Ripollès, amb 58. Aquí 29 de les sortides van ser per incendis en edificis.



12.122 serveis en un any

Els incendis urbans formen part dels 12.122 serveis que els Bombers van realitzar el 2017 a la província de Girona. Són de fet l'àmbit que més actuacions va generar (2.394) però van seguits de força a prop pels serveis relacionats amb la mobilitat (2.505), els no urgents, (2.221) i els salvaments (1.940). Aquí en els salvaments entren diversa tipologia d'actuacions, des de l'atenció sanitària primària, recerques de persones o rescats i salvaments d'animals, entre d'altres.

Els serveis al medi natural i els rescats urbans en són les estrelles. Els salvaments al medi natural l'any passat van fer un rècord amb un total de 359 rescats o recerques. I de fet, a Girona s'han incrementat en vuit anys fins a un 65,4% aquesta tipologia de serveis. Durant l'any 2010, els Bombers van fer 217 serveis al medi natural. Una xifra que dista força de la de l'any passat, que es va situar en els 359 rescats.