Girona es planteja obrir un centre permanent per a persones sense sostre

L'Ajuntament de Girona està estudiant la possibilitat d'obrir un centre permanent que aculli durant la nit a aquelles persones que viuen al carrer, i que han rebutjat les ajudes d'habitatge que se'ls han ofert per part de l'administració. El consistori ha decidit posar sobre la taula aquesta iniciativa després de veure la «bona resposta» que ha tingut l'espai les Sarraïnes, que acull als sensesostre durant els mesos d'hivern. «L'experiència que hem tingut fa que ens plantegem aquesta possibilitat», assenyala la regidora de Drets Socials, Eva Palau, que deixa clar que «no hi ha res decidit». La idea seria obrir un espai com el de les Sarraïnes tot l'any. Ara mateix el consistori gironí xifra a l'entorn d'un centenar les persones que viuen als carrers de la ciutat. La bona experiència de l'espai les Sarraïnes, que l'Ajuntament de Girona va obrir el mes de gener, ha fet que el consistori es plantegi ara l'opció d'habilitar un centre que aculli els sensesostre de la ciutat durant tot l'any. L'objectiu és que totes aquelles persones que rebutgen ajudes, o no tenen la documentació exigida per anar a centres com La Sopa, tinguin un lloc on dormir. «Només cal veure com s'omple les Sarraïnes cada dia», explica Eva Palau, regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona. Palau concreta que en cas que es tiri endavant la iniciativa caldria fer-ho amb el suport de les entitats socials, com Creu Roja o Sense Sostre, que procuren per aquestes persones. En qualsevol cas, la regidora deixa clar que ho estan estudiant però que «no hi ha res decidit». L'edil també ha revelat que es vol fer una sessió d'acollida als sense sostre per tal «d'integrar-los el més ràpid possible a la vida gironina». L'objectiu és assessorar-los en relació amb els recursos dels quals disposa la ciutat en cas que necessitin ajuda d'algun tipus. «Això vol dir explicar-los com arribar al CAP Güell en cas que tinguin una urgència, per exemple». En aquest sentit, l'edil remarca que «volen anar més enllà» i no ser només un recurs d'habitatge per a les persones que viuen al carrer. «Volem acollir-los a la nostra ciutat», destaca.

Palau ha explicat que molts dels sensesostre rebutgen anar al Centre d'Acollida i Serveis Socials La Sopa, perquè es tracta d'un espai on s'exigeix que es compleixin horaris, a més d'alguns requisits burocràtics que cal tenir al dia. En canvi, les Sarraïnes permet a la persona tenir «més llibertat» i només ha de respectar la convivència i registrar-se abans de les deu de la nit.

En relació amb la problemàtica apareguda en relació amb els joves extutelats per la Generalitat que viuen al carrer, l'Ajuntament va anunciar que a partir d'ara en farà un seguiment per evitar que caiguin en la delinqüència. Seran tècnics de serveis socials els que faran «un seguiment individualitzat» amb l'objectiu «d'integrar-los», perquè dins el col·lectiu hi ha moltes realitats. «Si no els integrem, és molt fàcil que no tinguin cap tipus d'estímul i acabin en males situacions», ha concretat Eva Palau.