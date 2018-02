La Policia Local de Palafrugell reanima un home que havia tingut un atac de cor

Una parella de la Policia Local de Palafrugell (Baix Empordà) va aconseguir reanimar ahir un veí de 81 anys que havia patit un atac de cor al seu domicili. Els agents van rebre l'avís a la comissaria i una patrulla es va desplaçar fins a la zona, al carrer Pi i Maragall de la localitat baix-empordanesa. Va ser aleshores quan els policies van començar la reanimació cardiovascular de la víctima, que es va allargar fins a 40 minuts.

Finalment, els Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) van poder estabilitzar-lo i el van traslladar a l'hospital Josep Trueta de Girona, on va quedar ingressat.



Quarta persona reanimada

Aquesta no és la primera vegada que un membre del cos de la Policia Local de Palafrugell, que compta amb un desfibrilador per cada un dels seus coxes patrulla, salva la vida d'una altra persona.

Anteriorment, tres veïns més havien estat atesos per agents del cos. El març del 2015 dos agents van realitzar una reanimació cardiopulmonar a un home de 61 anys que s'havia marejat i que va perdre la consciència a l'arribada dels agents al lloc dels fets. Aquests van demanar ràpidament la presència d'una ambulància per assistir la persona en qüestió, però es van adonar que es tractava d'una aturada cardíaca, per la qual cosa van demanar suport d'una altra unitat de la Policia Local dotada del desfibril·lador per a aquests casos i van començar a realitzar la reanimació cardiopulmonar. En aquest cas, els Locals van poder reanimar l'home sense necessitat d'utilitzar el desfibril·lador.



Milers de casos l'any

A Catalunya, cada any perden la vida entre 3.000 i 4.000 mil persones per mort sobtada, és a dir, després que el cor –per un problema elèctric– deixi de bombar sang al cos. Afecta persones de totes les edats i sexes i és imprevisible i la manera més eficaç de salvar qui pateix és intervenint amb un desfibril·lador.