El servei de videoconferència entre presos i lletrats fracassa als centres gironins

El març del 2017 el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i el Consell de l'Advocacia impulsaven un projecte que permetés la comunicació entre presos i els seus representants legals a través de videoconferència. D'aquesta manera, a causa de la gran afluència de visites presencials entre advocats i interns, la nova proposta podria reduir la xifra fins a la meitat.

La prova pilot es va fer per primera vegada al centre penitenciari Brians 1, que hi va instal·lar vuit equips amb capacitat per dur a terme 16.000 comunicacions a l'any. Aquesta mesura va preveure que estalviaria temps i costos als advocats. A partir d'aquí es va acordar que el desplegament d'aquesta nova via s'aniria fent de manera progressiva i que es podria implementar arreu de Catalunya el 2018.



Els primers col·legis

Els primers de completar la connexió van ser els col·legis de Barcelona i Granollers amb els centres penitenciaris Brians 1, Brians 2, Lledoners, Puig de les Basses i Mas d'Enric. També s'hi van afegir els centres educatius de justícia juvenil L'Alzina, Can Llupià i El Segre.

L' Acord per a la implantació de la comunicació per videoconferència el van signar l'exconseller de Justícia Carles Mundó, i el llavors president del Consell de l'Advocacia de Catalunya, el gironí Carles McCragh. En el cas de les comarques gironines, només hi ha dos col·legis d'advocats que es puguin agafar a la mesura i aquests són el de Figueres i Girona. En el cas del primer d'ells, el servei, tot i estar en funcionament des de l'últim trimestre del 2017, encara no s'ha fet servir per cap lletrat. Des d'aquest col·legi d'advocats ho atribueixen en part a la proximitat que tenen els advocats amb el centre penitenciari del Puig de les Basses, ubicat a la mateixa ciutat. Un altre dels motius que poden explicar aquesta situació, és la preferència de fer-ho cara a cara abans que a través d'una pantalla. Tal com expliquen fonts del col·legi, a vegades opten per tenir més confidecialitat i una sala no pot tenir les mateixes condicions que una trobada presencial.

En el cas del Col·legi d'Advocats de Girona, la situació és diferent. De moment, encara no disposen del sistema instal·lat, i per tant no poden oferir aquesta opció als seus magistrats.

Des del centre expliquen que es farà en breu i que a partir de la implementació es podrà veure quins són els resultats i si els advocats ho utilitzen o no com un mitjà de comunicació habitual amb els interns.