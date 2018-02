Un accident múltiple a l'AP-7 a Vilablareix obliga a tallar dos carrils durant unes tres hores

Un accident de trànsit a l'autopista AP-7 a primera hora del matí ha obligat a tallar durant prop de tres hores dos dels tres carrils de la via al seu pas per Vilablareix.



El sinistre viari ha provocat retencions de fins a dos quilòmetres de longitud.



El succés ha tingut lloc quan passaven pocs minuts de les sis de la matinada a l'altura del quilòmetre 64,5 de l'autopista, en sentit sud.



En aquest punt de la via s'han accidentat per encalç tres vehicles, una furgoneta i dos cotxes. Segons els Bombers, la furgoneta estava aturada quan s'ha produït el sinistre.



Sortosament, segons el Servei Català de Trànsit (SCT), els quatre ocupants dels vehicles han resultat il·lesos.





Continúa la retención, ahora de 2 km, por el accidente en #AP7 km 64.5 (Girona Sud - Cassà) -> Barcelona pic.twitter.com/Nq07fC2UId „ Tráfico Autopistas (@infoautopista) 20 de febrer de 2018

Al lloc dels fets hi han treballat els Mossos d'Esquadra , tres dotacions dels Bombers i el SEM.Aquest accident ha provocat queja que només hi havia un carril obert a l'autopista.La situació s'ha donat per normalitzada pels volts de tres quarts de nou del matí.