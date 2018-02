Busquen 120 voluntaris a Girona per a la Campanya de Medicaments Solidaris

L'ONG Banc Farmacèutic, l'entitat social que treballa per fer accessibles els medicaments a persones sense recursos, necessita 120 voluntaris a les comarques gironines per a l'onzena edició de la Campanya de Medicaments Solidaris, que se celebrarà el dissabte 10 de març. La iniciativa solidària preveu la col·laboració d'una seixantena de farmàcies gironines, a més d'establiments de Barcelona, Tarragona, Madrid, Granada, Màlaga, Saragossa, Còrdova o Lleida, i en total fan falta uns 1.200 voluntaris per al funcionament de la campanya arreu de l'Estat.

Aquest any la campanya canvia l'enfocament i es proposa recollir fons econòmics que es destinaran a atendre persones que no poden fer front als costos de la seva medicació, enlloc de seguir la mecànica d'edicions anteriors, que consistia en recollir els fàrmacs sense recepta que sol·licitaven prèviament les entitats que atenen persones sense recursos.

Per això, el dia de la Campanya, els voluntaris tindran com a tasca principal animar la ciutadania a col·laborar amb la compra de cupons solidaris de 2,5 euros, per aconseguir l'objectiu de cobrar un mínim de 30.000 euros per pal·liar la pobresa farmacèutica.

El president de l'ONG Banc Farmacèutic Àlex Brenchat comenta que «aquest any, a causa del canvi de funcionament de la campanya, la tasca dels voluntaris és més important que mai, ja que necessitem sensibilitzar la gent sobre la realitat de la pobresa farmacèutica i la importància de recaptar fons per poder fer-hi front».



Canvi de la campanya

La pobresa farmacèutica és «una realitat que pot portar a les persones en situació de pobresa o risc d'exclusió social a haver de triar entre menjar o medicar-se, generant una espiral molt perjudicial, i podent arribar a agreujar els seus problemes de salut i dificultar-ne seriosament la inserció social i laboral plena en la societat», indiquen des del Banc Farmacèutic.

Amb aquest canvi, Banc Farmacèutic busca donar resposta a la pobresa farmacèutica en el seu vessant més greu. En lloc de recollir medicaments que no requereixen prescripció mèdica, com s'ha fet durant els últims anys que s'ha realitzat la campanya, aquest any es recaptaran fons per ajudar a pagar plans de medicació que si que la requereixen, i que responen a problemes de salut de més gravetat o fins i tot crònics.

Per poder articular l'ajuda per pagar aquests plans de medicació, Banc Farmacèutic compta amb el Fons Social de Medicaments, un programa que estableix un circuit entre centres d'atenció primària, les oficines de farmàcia i els propis beneficiaris.

Els diners recaptats durant la campanya anirà destinat al Fons Social de Medicaments, que funciona a Barcelona i en set municipis del seu entorn, com Granollers, Santa Coloma de Gramanet, Badalona o el Prat de Llobregat. L'objectiu és anar-lo exportant a la resta del territori de forma progressiva, indica l'organització no governamental.

El Fons Social de Medicaments és un programa iniciat el 2015 que funciona gràcies a la col·laboració amb els ambulatoris, especialment els treballadors socials, que són els qui qui designen als beneficiaris del projecte, basant-se en uns criteris consensuats per tots els equips socials.

Un cop els beneficiaris han estat admesos en el projecte, es poden dirigir a qualsevol de les farmàcies que formen part de la xarxa perquè aquestes li dispensin la medicació sense cost, i sigui l'ONG Banc Farmacèutic qui posteriorment aboni el total dispensat a la farmàcia.