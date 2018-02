Una campanya educativa explica en què consisteix l'epilèpsia als adolescents

La Federació Espanyola d'Epilèpsia (FEDE), amb la col·laboració de la biofarmacèutica UCB i a través de la plataforma digital Viure amb Epilèpsia, ha posat en marxa la campanya «Epilèpsia, i què?» centrada en l'educació sobre aquesta malaltia entre la població adolescent.

Tot això, amb l'objectiu de «normalitzar l'epilèpsia, eliminar els tabús que l'envolten i incrementar l'educació sanitària en aquest segment de la població» ja que, dels 22.000 nous casos que es diagnostiquen d'epilèpsia cada any, es calcula que el 50% són nens o adolescents.

«És fonamental educar les noves generacions sobre aquesta malaltia neurològica per posar fi als falsos mites que l'envolten i, el més important, que sàpiguen com actuar per socórrer a un company o a qualsevol persona que pateixi una crisi epilèptica», va explicar el president de la federació, José Luis Domínguez.

Al seu torn, la campanya ha comptat amb la col·laboració del YouTuber Kaos, del canal «Estudi Katastrófico», que va parlar amb la Mar, una noia amb epilèpsia sobre la seva malaltia i com l'afecta en el seu dia a dia. «Escoltar la Mar explicar la seva història d'una forma tan natural és un indicador de què alguna cosa s'ha avançat, però queda molt camí», va subratllae el director general d'UCB Iberia, Jesús Sobrino.

Per tancar el cercle, la campanya es completa amb un concurs de vídeos adreçat a joves d'entre 13 i 24 anys, d'una durada màxima de 5 minuts, amb la idea de despertar la curiositat dels adolescents sobre tot el que envolta a l'epilèpsia i plasmin tot el que hagin après a través de la campanya o de les seves pròpies experiències. Així, està orientat a instituts d'educació Secundària, universitats i altres centres formatius perquè desenvolupin el projecte entre diversos alumnes. El vídeo guanyador serà premiat amb un xec de 1.000 euros per al viatge de final de curs de l'aula que resulti guanyadora. Tenen temps fins al 31 de desembre de 2018 per enviar les seves creacions.