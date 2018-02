Creu Roja atorga 121 ajuts per valor de 10.000 euros per evitar talls de llum i gas

La Creu Roja va concedeix 121 ajuts a famílies de les comarques gironines que no podien fer front al pagament dels subministraments de la llar durant l'any passat. En total, l'any 2017 l'entitat va adjudicar ajuts per valor de 10.000 euros per evitar que les companyies subministradores tallessin la llum o el gas a famílies ateses per la Creu Roja que viuen a la demarcació de Girona en situació de pobresa energètica, que és la prinicpal causa d'impagament dels rebuts.

Per evitar talls d'aquests serveis bàsics, la Creu Roja ha anunciat que acaba de signar un noveni amb la companyia de subministrament de llum i gas Iberdrola per establir els mecanismes de coordinació necessaris que permeti evitar la interrupció del subministrament entre les persones que atén l'entitat a les assemblees locals i comarcals a Girona.

Amb la signatura d'aquest conveni, la Creu Roja, a través de les seves assemblees locals al territori, realitzarà una valoració tècnica de la situació quan es detecti el cas d'una persona o d'una família en situació de vulnerabilitat amb serioses dificultats per afrontar el pagament de les factures de la llum o del gas.

Aquesta valoració per confirmar la precarietat dels afectats es posarà en coneixement de la companyia, que s'obligarà a mantenir el subminsitrament del gas o l'electricitat en actiu, d'acord amb el que preveu la llei de mesures urgents per fer front en l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i pobresa energètica.

En aquells casos que s'hagi tallat el subministrament abans que arribi la comunicació, aquest serà restablert dins les 24 hores següents sense cap tipus de cost ni comissions en cap de les situacions.

A part d'evitar talls, Iberdrola s'ha compromès a assesorar de forma individualitzada les persones beneficiàries en relació a les diferents possibilitats d'optimització dels seus contractes d'electricitat i/o gas, per exemple, amb l'adaptació de la potència contractada pels clients, adaptant-ne el consum real i oferint informaciósobre el bonus social i Creu Roja.

Al seu torn, la Creu Roja seguirà oferint assessorament, informació i formació sobre diferents aspectes relacionats amb l'estalvi energètic. L'any passat, una entrentena de persones de la demarcació van participaren aquests tipus de tallers.