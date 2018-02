La Diputació insta el Parlament a aprovar les lleis suspeses per combatre l'«emergència social»

La Diputació de Girona insta el Parlament de Catalunya a aprovar de nou i de forma urgent les lleis suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional (TC) per combatre l'"emergència social". El ple de la corporació ha aprovat per unanimitat la moció presentada per la CUP on també es demana que la Generalitat destini els recursos necessaris per fer-les efectives. El PDeCAT, que ostenta la presidència de l'ens amb 14 diputats, ha denunciat el que considera una "praxi generalitzada i deslleial" del govern espanyol de recórrer "qualsevol norma del Parlament o del Govern" al TC. Una pràctica, ha afegit, que ha "frenat" aquelles normes que responien a "una necessitat" del país i que consideren que cal recuperar. Durant la sessió, també s'ha aprovat per unanimitat una moció del PSC per demanar al futur govern de la Generalitat que pagui als ajuntaments el finançament pendent de les escoles bressol. Concretament, des del curs 2012-2013. També reclamen que l'executiu elabori una nova proposta de cofinançament per al proper curs.