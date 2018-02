ERC proposa que els nous vehicles de la Diputació siguin elèctrics i híbrids

El grup d'ERC a la Diputació de Girona ha proposat la renovació del parc de vehicles de la institució apostant pels cotxes elèctrics i híbrids. En concret, han presentat una moció al ple d'avui on demanen la redacció d'un pla per analitzar les necessitats dels vehicles de l'ens i detectar quins models tenen un equivalent elèctric o híbrid. La proposta inclou un estudi per desenvolupar la infraestructura necessària per dur a terme la recàrrega dels vehicles.

Segons el portaveu d'ERC, Pau Presas, «avançar cap a una mobilitat sostenible és un dels reptes per reduir les emissions i per disminuir els nivells de contaminació i de consum energètic». A més, «són necessàries les mesures que fomentin l'extensió dels vehicles que consumeixen energies renovables i de baixa emissió». ERC recorda que el pla és complementari a les mesures que ja impulsa la Diputació per a l'impuls i desenvolupament de les renovables.