Inicien els estudis clínics per tractar la diabetis amb intel·ligència artificial

Investigadors gironins han començat els assajos clínics per mirar de tractar la diabetis tipus 1 amb intel·ligència artificial. L'estudi que desenvolupen els investigadors del grup de Nutrició, Eumetabolisme i Salut de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, l'Idibgi, i l'hospital Josep Trueta formen part d'un projecte europeu amb participació del centre de recerca gironí per desenvolupar una bomba d'insulina intel·ligent.

El projecte, anomenat Patient Empowerment T hrough Predictive Personalised decision support (Pepper) i que compta amb participació de la Universitat de Girona i del Trueta, va néixer per anar més enllà de les eines que hi ha actualment per oferir un sistema de suport de la presa de decisions personalitzat i aconseguir simplicar el càlcul de la dosi d'insulina que s'ha administrar el pacient diabètic.

Els assajos clínics que comencen ara duraran quatre mesos i inclouen tant pacients de la Unitat de Diabetis, Endocrinologia i Nutrició Territorial de l'hospital Josep Trueta de Girona com malalts britànics, tractats a l'Imperial College de Londres.

Actualment, a Girona participen en l'assaig quatre pacients amb teràpia de dosi múltiple d'insulina administrada amb plomes injectores i tres pacients més amb teràpia d'infusió subcutània d'insulina.

L'equip mèdic gironí està liderat pels doctors José Manuel Fernández Real i Mercè Fernández Balsells i el formen sis persones més. Es tracta de Marzena Woss, María Anoriaga, Eduardo Esteve, Lídia Sojo Vega i Elisabet Costa Llima, a més de l'enginyera Yenny Leal.

«La tecnologia portàtil avançada amb la intel·ligència artificial pot alleugerir les càrregues diàries de la gestió de la diabetis tipus 1», assenyala el doctor Manuel Fernández, investigador de l'Idibgi i cap de secció del servei d'Endocrinologia de l'hospital Trueta de Girona.

El doctor Fernández Real assenyala que s'està creant és una eina per «fer prediccions basades en dades en temps real, recopilades a partir de dispositius portàtils, amb l'objectiu d'apoderar les persones perquè s'administrin la medicació més fàcilment». D'aquesta manera, assenyala l'investigador, es busca millorar la salut del pacient i alhora reduir costos.



Finançament europeu

El projecte Pepper és una iniciativa de tres anys de durada, finançat pel Programa H2020 de la Comissió Europea sota la coordinació de la Universitat Oxford Brookes i hi empreses i entitats públiques de diversos àmbits i països de la Unió Europea.

La Universitat de Girona i l'Oxford Brookes són les encarregades de desenvolupar el algoritmes, l'empresa anglesa Cellnovo desenvolupa el dispositiu, la companyia romanesa Romsoft treballa en el programari i el Trueta i l'Imperial College acullen les proves pilot i testaran el producte final en pacients.