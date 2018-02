Innovació digital de primer nivell a l'escola

Tres projectes desenvolupats en centres educatius de Llagostera, Palamós i Palafrugell, tots ells fonamentats en la innovació tecnològica i pedagògica, s'han guanyat protagonisme en la propera edició del congrés internacional de la indústria mobil, el Mobile World Congress, que se celebrarà a Barcelona entre el 26 de febrer i l'1 de març. Precisament aquest últim dia es premiaran els guanyadors de la sisena edició dels mSchools Mobile Learning Awards, que ha seleccionat vuit finalistes; tres dels quals amb denominació d'origen de Girona.

L'entrega dels guardons s'emmarcarà en la jornada «Canviant l'educació tots junts» i els premis es concretaran en cursos de l' European Schoolnet a Brussel·les; excepte pel que fa a l'AMPA guanyadora, que rebrà un val de 2.000 euros per comprar material per fer activitats de tecnologia educativa al seu centre docent.

Docents, estudiants i famílies

Els treballs gironins nominats estan repartits entre les dues modalitats del certamen, obert a docents, centres educatius i Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA): Millors experiències i propostes d'aula amb tecnologies digitals, d'una banda, i Escoles innovadores en l'aplicació de les tecnologies digitals, de l'altra.

Encara que es tracta d'un programa del Mobile World Capital. Barcelona, el certamen educatiu es realitza conjuntament amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'associació del sector del mòbil GSMA. Quan divendres es van fer públics els projectes finalistes, aquestes entitats van destacar «la qualitat» de tots els treballs presentats.

Pel que fa a les millors experiències d'aula, s'han seleccionat quatre finalistes, entre els quals hi ha un equip de mestres de l'escola La Vila, de Palamós, i un altre de l'institut Frederic Martí i Carreras i l'escola Carrilet, de Palafrugell. Les primeres són Mercè Vilà i Roser Espelt, responsables d'un projecte de contingut històric que han denominat «Gamifiquem l'aula a Primària! L'Antiga Grècia: el viatge a Emporion».

Pel que fa a la segona proposta seleccionada per l' mSchools, és un treball interdisciplinari en el qual intervenen els mètodes d'aprenentatge, el coneixement del medi, la llengua i els àmbits digital i artístic. En el cas, d' Steam, design thinking, videojocs i impressió 3D a l'aula? Yes, we can –tal com s'anomena el treball–, l'autoria és compartida per un mestre de l'escola de Primària Carrilet, Domènec Rusca, i un professor de l'institut de Secundària Frederic Martí, David Llamas.

El tercer finalista gironí, el Puig de les Cadiretes, de Llagostera, es troba en la modalitat d'Escoles innovadores en l'aplicació de les tecnologies digitals i s'ha presentat al concurs amb la iniciativa titulada «Ampliem les nostres eines».

La resta de finalistes dels Mobile Learning Awards 2018 són de la Seu d'Urgell, Badalona, Barcelona, Tarragona i Sant Quirze del Vallès.