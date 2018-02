Joventut promou el rebuig a la violència masclista, la igualtat de gènere i el respecte a la diversitat

El respecte per la diversitat sexual i la lluita contra la violència masclista entre els joves són els eixos d'un nou projecte de la Direcció General de Joventut, en el qual ja s'hi han adherit catorze municipis gironins. El propòsit és treballar conjuntament amb els instituts d'educació Secundària, així com també amb les associacions juvenils que treballen arreu del territori.

Es tracta del programa «3 Voltes!», que posarà en marxa diversos projectes que fomentin la igualtat entre noies i nois, el respecte per la diversitat sexual i de gènere i la prevenció de qualsevol tipus de violència masclista. Durant el període formatiu previst per a aquesta iniciativa, s'organitzaran dotze sessions, repartides en tres blocs de quatre a Girona, Barcelona i Tarragona.

A partir de les formacions, els organismes locals que hi estiguin interessats hauran d'elaborar projectes concrets per executar al seu municipi o comarca que, tal com apunten des de Joventut, poden consistir en tallers de sensibilització, campanyes en espais de lleure o la incorporació de la perspectiva de gènere en els equipaments juvenils que ja funcionen.

La Generalitat facilitarà assessorament de personal especialitzat en inclusió de gènere. Concretament, entre les fases de formació, acompanyament, acció i avaluació dels projectes, la Direcció General de Joventut aportarà gairebé 30 hores de suport personalitzat a cadascun dels ens locals que hi participin.

D'acord amb una actualització de dades feta a principis de febrer, una trentena de poblacions formen part del projecte: les catorze esmentades de les comarques de Girona, deu de l'àrea metropolitana de Barcelona, tres de l'àmbit de Ponent, dues de les Terres de l'Ebre, una de l'Alt Pirineu i Aran i una altra del Camp de Tarragona. Els responsables del programa volen que estigui plenament integrat en l'entorn social i juvenil on es dugui a terme, pel que es demana que s'impulsi des dels serveis de Joventut municipals o comarcals i altres entitats o institucions del territori –com ara els instituts.

La primera sessió formativa es va realitzar el 6 de febrer a Barcelona, on la directora general de Joventut, Marta Vilalta, va considerar que «treballar per la igualtat en una etapa com la joventut és una inversió de futur i un motor de canvi social», perquè –va afegir– «contribuïm a transformar els imaginaris socials basats en l'heteropatriarcat i a crear-ne de nous més justos i igualitaris».



Contra comportaments abusius

Per aquest motiu, Vilalta va insistir en la necessitat que els professionals de Joventut adquireixin les competències adequades per treballar amb els joves sobre els comportaments abusius que estan relacionats amb els rols de gènere, els models de feminitat i masculinitat, la diversitat sexual i de gènere i la promoció de polítiques d'igualtat.