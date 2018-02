El jutjat absol la propietària dels dos pit bulls que van atacar i malferir un veí a Llagostera

L'atac dels dos pit bulls va tenir lloc l'11 de març del 2016. Aleshores, la propietària dels gossos els havia portat a viure a casa la seva mare, situada en una parcel·la de la urbanització Selva Brava. Segons la sentència, aquell dia el veí &nd

El jutjat ha absolt la propietària de la parcel·la on vivien els gossos pit bull que van atacar i malferir un home a Llagostera. La sentència sosté que no es pot concloure si la finca tenia les mesures de seguretat adients per tenir-hi gossos perillosos, que era l'eix sobre el qual es recolzava l'acusació penal.

La porta, oberta?

La decisió es pot recórrer