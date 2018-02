L'ACA habilita cent passos de peixos en rius catalans

Catalunya ja disposa de 100 passos de peixos que milloren la connectivitat fluvial i permeten el pas de peixos i dels sediments, informa l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que precisa que a aquesta xifra s'hi sumen «una cinquantena d'altres mesures encaminades al mateix objectiu». Durant el 2017 s'han construït set connectors fluvials en rescloses de les conques internes catalanes: quatre a la conca del Ter –, dues a la del Llobregat i una al Besòs. La més recent és la de la resclosa del Molí de la Verneda a la riera Major, al seu pas per Sant Sadurní d'Osomort (Osona). «Els rius són estratègics per a la conservació de la connectivitat ecològica», apunten des de l'Agència, ja que «concentren una gran diversitat biològica, amb la presència d'hàbitats i espècies d'alt interès de conservació, i faciliten els moviments de moltes espècies, que hi troben refugi i aliment». Per això, «la connectivitat és necessària per a processos bàsics relacionats amb la dinàmica fluvial, com ara el transport de sediments, entre d'altres». A les conques internes de Catalunya (Districte de conca fluvial de Catalunya) hi ha inventariades unes 900 estructures que suposen un obstacle transversal al riu, de les quals només un 20% es poden considerar franquejables per als peixos. Fins al moment, s'han construït 66 passos de fauna a les conques internes de Catalunya i l'eliminació total o parcial de 15 petites infraestructures, apunten des de l'ACA.