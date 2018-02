L'enduriment dels tràmits porta els gironins a adoptar al Vietnam i Etiòpia

Durant els darrers anys, les comarques gironines han notat uns certs canvis pel que fa a les adopcions de caràcter internacional. Si fa uns anys entre els països d'adopció més populars es podia trobar Rússia o la Xina, la llista del passat 2017 va cedir el podi a tres llocs totalment diferents: Vietnam, Etiòpia i Filipines. També s'hi han sumat altres països com Índia o la Costa d'Ivori.

Aquestes variacions tenen l'origen en l'enduriment de les condicions en certs països sumat a les costes econòmiques d'aquest procés, el qual també ha registrat un descens a la demarcació de Girona, que ha passat de les 22 adopcions registrades el 2016 a les 13 de l'any passat. La directora de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, Agnès Russiñol, assegura que la baixada ha estat «generalitzada a tot Catalunya», on s'ha passat de 251 adopcions estrangeres el 2013 a les 153 el 2017, però afegeix que «ara segurament estem en una situació més normalitzada i, de fet, a molts altres països també els ha passat el mateix».

Pel que fa a les adopcions d'infants nacionals, a la demarcació el nombre s'ha quedat en 12, només un cas per sota dels 13 registrats el passat 2016. Tal com analitza la directora de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, «malgrat que a Catalunya hi ha una baixada –quan es passa de 84 el 2013 a 62 el 2017– en el cas de Girona la xifra s'ha anat mantenint sempre en la mateixa línia».

Els infants que es donen en adopció «són nens i nenes que tenien una situació molt greu a casa seva (com ara estar desemparats), passen a ser tutelats per la Generalitat i finalment, després que els equips tècnics hagin avaluat la situació, es considera que la millor opció és que l'infant no torni mai més casa seva» afegeix.



Es mantenen les llistes

Paral·lelament, a les comarques gironines encara hi ha més d'un centenar de famílies que continuen esperant la seva oportunitat per poder adoptar un infant. Agnès Russiñol explica que «des del 2011 totes les famílies o persones que volen adoptar un nen o nena nacional estan en suspensió transitòria». Aquesta situació ve derivada de la sobresaturació que es va produir en aquell moment, quan el mateix sistema no podia assumir tantes adopcions.

Durant el 2017, «en veure que les famílies han anat disminuint, hem començat a valorar les que estaven en espera» relata, «cosa que no significa que hi hagi moviment, és un tràmit més». D'aquesta manera, aquelles que siguin declarades com a idònies engreixaran la llista d'assignacions establerta per ordre cronològic.