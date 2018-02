Planten arbres de ribera al riu Fluvià per restaurar-ne l'hàbitat

El Departament d'Agricultura de la Generalitat ha iniciat diverses actuacions a l'entorn del riu Fluvià amb l'objectiu de restaurar-ne l'hàbitat. En total, s'actuarà en més de 8 hectàrees amb l'objectiu de crear un corredor de vegetació per afavorir el desplaçament d´espècies faunístiques com la llúdriga i potenciar la naturalització de la ribera. Els punts seleccionats tenen un dels graus més elevats de conservació i dinàmica fluvial de tota al demarcació. Les actuacions, que tenen un pressupost de 5.971,19 euros, inclouen la plantació d'espècies de ribera com el vern, el salze i el freixe a la llera del riu. La intervenció es duu a terme en dues zones de Maià de Montcal (Garrotxa) i Serinyà (Pla de l'Estany) de titularitat de la Generalitat i incloses a la Xarxa Natura 2000.

Les plantacions, que duu a terme l'empresa Forestal Catalana S.A, van començar el diverses passat i està previst que s'allarguin quinze dies. A banda de plantar espècies de ribera, es faran tallades i aclarides selectives de freixes i plàtans. En total, s'actuarà en una superfície de 8,34 hectàrees (4,04 a Serinyà i 4,3 a Maià de Montcal).