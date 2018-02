Posaran frigorífics a l'edifici d'Estudis Superiors d'Olot

L'Ajuntament d'Olot preveu adequar l'edifici de la Fundació d'Estudis Superiors (FES), Can Monsà, per a la formació professional de grau superior en indústries càrnies, que s'imparteix des de fa tres anys.

Segons l'alcalde, Josep Maria Corominas, la intenció és ampliar l'edifici per posar-hi frigorifics, àrees per especejar, laboratori i altres. La intenció és crear espais per la formació d'operaris preparats per a les indústries amb un gran pes a la comarca. L'adequació de l'edifici està valorada en un milió d'euros.