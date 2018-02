Sant Jaume vol tenir piscina coberta

L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca ha encarregat un estudi de viabilitat per a la construcció d'una piscina coberta en el termini d´uns tres anys. L'alcalde de la localitat, Jordi Cargol (PDeCAT), ha explicat que els veïns demanen una piscina de fa molt d'anys, perquè al poble no hi ha piscina d'estiu i han d'anar a Tortellà i Montagut i Oix.

Ha assenyalat que l'estudi comprovarà si entre tots els pobles de la vall del Llierca, Montagut i Oix i Tortellà, i d'altres de propers com Castellfollit de la Roca, Sant Joan les Fonts i Besalú hi ha la necessitat de crear aquest equipament. La piscina coberta de Sant Jaume seria l´única pública d´aquest tipus a la Garrotxa. Ara les úniques piscines cobertes les té el Club Natació Olot.

La piscina coberta estaria ubicada a la zona esportiva que hi ha al costat de l´escola les Escomes, a l´entrada del nucli urbà des d´Olot. Cargol ha explicat que l´estudi ha de determinar l´esforç del municip i la manera de trobar ajudes de les administracions superiors.