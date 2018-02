El sector de les colònies escolars veu recuperació després de la crisi

Tot i que encara és aviat per saber com acabarà el curs 2017-2018 en matèria de colònies escolars, el sector preveu mantenir els nivells de l'any passat i consolidar, així, la recuperació iniciada fa dos cursos. La crisi econòmica i les retallades havien fet perdre, de mitjana, entre un 20 i un 40% de reserves en aquest tipus d'activitats.

Pràcticament no hi centres de Secundària que hi apostin, més enllà dels crèdits de síntesi, mentre que a Primària ho fan només la meitat de les escoles. Per fer-ho créixer, el sector reivindica el valor pedagògic d'aquestes iniciatives i demana compromisos a l'administració per incentivar els mestres i els centres a apostar-hi.

El període de màxima intensitat de colònies escolars és, tradicionalment, la primavera, però d'aquí al juny les dades encara poden canviar, tant per noves reserves com per baixes. Tot i això, des de l'Associació Catalana d'empreses del lleure, l'educació i la cultura (Acellec), auguren que la temporada tancarà amb xifres similars a les del curs passat, en què s'encadenaven dos anys seguits amb un lleuger repunt, d'un 5%, en les reserves d'aquest tipus d'activitats escolars.

Des de la Fundació Pere Tarrés, també confien en consolidar les dades registrades l'any passat en què van constatar un 20% més de participants a les colònies, en comparació als pitjors anys de la crisi, el període 2011-2013, i van concloure que hi havia un 27% més d'escoles que reservaven uns dies per a les colònies. Pere Vives, cap d'Educació ambiental i Colònies de la fundació, va recordar que se'ls van «barrejar dues crisis», la de l'escola amb la 6a hora, i l'econòmica amb les famílies. Calcula que abans del 2008 l'entitat movia 20.000 nens, una xifra que va baixar fins als 12.000; mentre que ara arriben als 15.000.

El gerent de l'Acellec, Pep Montes, va dir que, amb aquest, seran tres els anys en què «la davallada s'ha aturat», però va dir que aquesta davallada «lenta i progressiva» ha arribat a ser, de mitjana, del 20% si es compara amb 10 i 15 anys endarrere.

A banda d'aquesta disminució de reserves, la crisi, que ha afectat el sector per la reducció del poder adquisitiu de les famílies i també per la relació entre els docents i el Departament d'Ensenyament, també ha modificat els hàbits d'aquestes colònies i actualment es contracten menys activitats, menys nits o fins i tot s'organitzen sortides d'un sol dia en cases de colònies.

En aquest cas, per Montes es perd bona part del valor educatiu de les colònies. Per això, fa mesos que el sector busca la complicitat de l'administració per incentivar mestres i centres i augmentar les escoles que marxen de colònies.



Estratègies amb l'administració

La primavera passada, les diferents patronals del sector van acordar amb Ensenyament i la Direcció General de Joventut tirar endavant iniciatives per potenciar el sector. Montes va assenyalar que mentre amb Joventut s'han pogut impulsar iniciatives, com el premi interuniversitari Colònies i Educació, la taula de treball amb Ensenyament ha quedat aturada per la situació política actual. El gerent va mostrar la seva confiança que la constitució d'un nou Govern desencalli la situació i es permeti dissenyar estratègies conjuntes per tal d'avaluar les mesures que es poden prendre per reforçar el lligam de les colònies amb el sistema educatiu.