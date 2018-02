El Tribunal de Comptes qüestiona la compra d'una planta de l'edifici de Xaloc

El Tribunal de Comptes ha qüestionat que la Diputació de Girona adquirís un immoble l'any 2014 donant per bo el valor de la taxació del local, sense negociar el preu, i que s'iniciés l'expedient abans que quedés acreditada la necessitat de l'operació. Així ho exposa l'òrgan fiscalitzador en un informe aprovat a finals de l'any passat sobre la gestió del patrimoni immobiliari de les diputacions provincials al període 2014-2015.

El toc d'atenció del Tribunal de Comptes no va només a la Diputació de Girona. En l'apartat dedicat a «adquisicions i altres operacions d'alta d'immobles» -durant el període van ser 213 operacions d'alta fetes per les 48 entitats fiscalitzades-, el Tribunal analitza 10 contractes d'adquisicions d'edificis i terrenys, una mostra per veure si es compleix la normativa.

Així, conclou que en el 70% dels contractes examinats «no es negociava la quantia resultant de l'informe de taxació efectuat de l'immoble, sent el valor de la taxació directament el preu pel qual es va concertar la compravenda». A més, en el 80% dels casos no es va demanar un informe que acredités la necessitat de la compra.

El cas de la Diputació de Girona és un dels 10 contractes analitzats. Es tracta de l'adquisició del pis 2n 1ª del número 29 de l'avinguda Sant Francesc de Girona, una de les plantes de l'edifici de l'organisme autònom Xarxa Local de Municipis (Xaloc) de la Diputació. Es va comprar per 433.400 euros i el venedor era Arpanet Publicitat SL (data d'escriptura del 29 d'abril del 2014). Les deficiències detectades en el cas gironí són que «no es va negociar, per tal d'aconseguir un millor preu i d'acord amb el principi d'economia que ha de regir l'actuació del sector públic, la quantia resultant de l'informe de taxació amb l'ofertant de l'immoble, sinó que el valor de la taxació va ser directament el preu pel qual es va concretar l'operació de compravenda», una situació que a més de Girona es va produir també en contractes analitzats d'Albacete, Alacant Barcelona, Fuerteventura, Gran Canària i Osca. En el cas de Girona i Osca, afegeix el Tribunal, també es va iniciar l'expedient abans que quedés acreditada la necessitat de l'operació.



Les recomanacions del Tribunal

Per tot plegat, l'òrgan fiscalitzador recomana en les seves moltes conclusions que «s'hauria de dur a terme un major esforç en la justificació de la necessitat i idoneïtat dels contractes» que subscriguin les diputacions «per a la gestió del seu patrimoni immobiliari, al que contribuiria notablement» elaborar «plans a curt, mitjà i llarg termini que permetin dur a terme processos de presa de decisions en un context de plena informació, racionalitat i major eficàcia en la gestió». D'igual manera, el Tribunal afirma que «s'hauria de disposar per al conjunt dels contractes patrimonials, que fos necessari dur a terme una negociació del preu del contracte prenent com a punt de partida el derivat de l'informe de taxació corresponent».



Compres de l'edifici des del 2009

L'edifici a l'avinguda Sant Francesc, 29, és la seu de Xaloc i d'altres com el Patronat de Turisme Costa Brava. Amb els anys van anar adquirint totes les plantes per centralitzar organismes de l'ens. L'any 2010 va tenir lloc una altra compra que va tenir polèmica, ja que es van pagar 1,5 milions per una altra part de l'edifici que era de l'empresa Promogest 2000 SL i que fins llavors tenien en règim d'arrendament. Però un any abans de la compra (el 2009) una valoració va constatar que el preu era d'1,2 milions d'euros i cinc anys abans la promotora va pagar pel mateix pis 1.080.0000 euros.

El 2009 la Diputació ja havia comprat altra part de l'edifici, el propietari del qual era majoritàriament Caixa de Girona. El 2014 -l'analitzat ara- es va comprar l'última planta, el 2n 1a, una altra empresa i és una de les plantes que actualment es troben en reformes de millora de les oficines de Xaloc.