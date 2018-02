UdG: aprovat en gestió energètica, pitjor nota en infraestructures

Progressa adequadament en gestió energètica responsable, necessitat millorar, i força, en infraestructures i ubicació. De les 619 universitats de 75 països del món analitzades pel GreenMetric Ranking 2017 («Classificació en Mètriques Verdes», en català) que elabora des del 2010 la Universitat d'Indonèsia, que amb 30.000 estudiants i campus a Djakarta i Depok és la més important d'aquell arxipèlag d'ultramar, la Universitat de Girona (UdG) és la posicionada en el lloc 109.

Superat l'escrutini, que té en compte més de 50 indicadors distribuïts en sis grans categories (ubicació i infraestructures disponibles; gestió energètica i canvi climàtic; gestió de residus; ús de l'aigua; mobilitat i educació) la institució que ara governa Joaquim Salvi obté bona nota en gestió energètica sostenible (dotzena posició mundial), però patina en equipaments i ubicació, ja que se situa en les posicions de cua (592).



Perd 13 posicions en un any

En conjunt, perd 13 posicions si es comparen els resultats obtinguts en el Green Metric Ranking de 2017 i de 2016; aquell any la UdG ocupava la posició 96 en sostenibilitat; cau, doncs, 13 llocs (la puntuació total obtinguda el 2017 va ser de 5.619 punts, mentre que la del 2016 es va situar en els 5.725 punts). La classificació discrimina també per zones geogràfiques: així, la UdG es converteix en la 48a universitat més verda d'Europa, per davant de les de Torí, Gènova-Savona o de la Liverpool John Moores University, entre d'altres (el 2016 ocupava la posició 39); i en la setena d'Espanya, on millora dues posicions respecte al 2016 i es col·loca immediatament per sobre de les universitats d'Oviedo, Vigo, Miguel Hernández (Elx) i de Navarra, i a més distància de la de Barcelona (15), de la Rovira i Virgili de Tarragona (16) i de la Universitat de Vic-Central de Catalunya (17).

Per atorgar la qualificació en la categoria de la gestió energètica i lluita contra el canvi climàtic, la Universitat d'Indonèsia té en compte la instal·lació d'aparells eficients, si hi ha o no edificis intel·ligents, si el campus produeix algunt tipus d'energia renovable, el consum elèctric anual i l'existència de programes de reducció de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, entre d'altres. Per puntuar la ubicació i les infrastructures, alguns dels indicadors tinguts en compte són la situació i el nombre de campus, l'àrea que ocupen, si els edificis tenen una o més plantes d'alçada, la superfície disponible d'aparcaments i la presència de vegetació.

En aquest context, la UdG tampoc no rep bona nota en la categoria de consum d'aigua (posició 269), mentre que obté millors qualificacions en la gestió dels residus (112), la mobilitat (89) i l'educació (103). Per a aquesta última categoria el rànquing valora, per exemple, l'oferta acadèmica o la inversió en recerca (especialment la vinculada a la sostenibilitat).