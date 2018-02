Absolen una parella que tenia un cultiu de marihuana per un error dels Mossos

El jutjat ha absolt una parella de Cervià de Ter que tenia una plantació de marihuana a casa perquè els Mossos d'Esquadra van fer malament l'escorcoll. El cas es remunta al 24 de setembre del 2015. Aquella tarda, dues patrulles van anar fins a un habitatge situat al carrer Llevant perquè sospitaven que s'hi cultivava marihuana. De fet, havien rebut una trucada anònima alertant-los de l'existència de la droga.

A l'habitatge hi vivien una parella de 31 anys amb els seus dos fills. Només d'arribar-hi, i ja des del carrer estant, els agents van sentir fortor a marihuana i el soroll d'aparells d'aire condicionat. Els Mossos d'Esquadra van trucar a la porta i quan la dona els va obrir, ella mateixa els va reconèixer que a dins hi havia una plantació. Els agents li van demanar permís per entrar i van escorcollar l'habitatge. A l'interior, hi van descobrir 97 plantes de marihuana que ja tenien una alçada d'uns 40 centímetres. En total, haurien donat uns 2,4 quilos de cabdells de droga, que s'haurien venut al mercat negre per uns 2.500 euros.

El fiscal demanava que es condemnés la parella a 2 anys i mig de presó i a pagar una multa de 5.000 euros. Però el dia del judici, el cas va fer un gir copernicà i ara, el Penal Número 5 de Girona ha absolt els dos processats.



Actuació «reprovable»

La sentència subratlla que tot allò que es va descobrir a dins l'habitatge queda invalidat com a prova perquè l'escorcoll es va fer malament. I aquí, el jutge renya obertament la policia i li retreu que va actuar de manera «reprovable» a l'hora de fer el registre.

La sentència sosté que els Mossos d'Esquadra s'haurien d'haver presentat amb una ordre judicial, tenint en compte que ja sospitaven que a l'habitatge s'hi cultivava marihuana. El jutjat també creu que les dues patrulles no van actuar com calia, perquè a l'acusada se li van llegir els drets un cop ja s'havia dut a terme l'escorcoll i posa en dubte que la processada consentís a deixar entrar de seguida els agents a l'habitatge.