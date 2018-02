Un accident múltiple a l'AP-7 a Vilablareix obliga a tallar dos carrils durant prop de tres hores

Un accident de trànsit a l'AP-7 va obligar a tallar ahir durant prop de tres hores dos dels tres carrils de la via al seu pas per Vilablareix. El sinistre va provocar retencions de fins a 2 quilòmetres. El succés va produir-se quan passaven pocs minuts de les sis de la matinada a l'altura del quilòmetre 64,5 en sentit sud. En aquest punt es van accidentar per encalç una furgoneta, un cotxe i un camió. La furgoneta va avariar-se al carril del mig de l'autopista. A dins hi anava un menor i una dona. Ambdues s'havien quedat a dins del vehicle i una persona que circulava per la carretera, les va auxiliar i les va fer anar fora de la barrera de l'autopista per evitar un sinistre greu. Finalment, però, quan ja no hi havia ningú a dins la furgoneta hi va xocar per encalç un cotxe i de retruc un camió. La furgoneta portava molta càrrega ja que anava de França cap al Marroc. Sortosament, segons el Servei Català de Trànsit, els quatre ocupants dels vehicles van resultar il·lesos. Al lloc dels fets hi van treballar els Mossos d'Esquadra de Trànsit, els Bombers i el SEM. L'accident va provocar que entre les sis i tres quarts de nou es generessin cues a la zona, ja que només hi havia un carril obert a l'autopista.