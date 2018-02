Besalú comença la recollida de residus porta a porta

L'Ajuntament de Besalú començarà la recollida porta a porta en la primera setmana de maig. Serà la primera localitat de la Garrotxa a adoptar el sistema de recollida individualitzat per cases i per fraccions.

El servei va ser adjudicat en un dels darrers plens. La concessió és per 4 anys i supera el milió d'euros.

Segons ha explicat la regidora d'Hisenda, Fina Surina (PDeCAT), en els dies actuals tenen lloc els darrers contactes entre els usuaris i els organitzadors del servei per tal de determinar quins són els dies més adequats per fer la recollida de les fraccions.

Besalú afrontarà la recollida porta a porta després d'un any i mig de preparació. La disposició del servei s'ha fet sobre la base de reunions informatives, de butlletes d'informació i d'una enquesta que va tenir lloc entre l'agost i el setembre.

Les comunicacions van servir per informar els usuaris de les obligacions que comporta la recollida porta a porta, per recollir els hàbits de les famílies i per aplegar les opinions dels veïns.

La previsió és que amb el nou sistema l'Ajuntament de Besalú dobli el nivell de selecció que obté amb l'actual sistema de contenidors. En concret, la voluntat és passar del 40% de selecció aproximada actuals a un 80%.



Proves públiques

Besalú serà el primer municipi a substituir el sistema actual de recollida per contenidors el qual fa més de 20 anys que està en actiu. Això no obstant, les altres localitats faran canvis en el model recollida durant l'actual anualitat. En la darrera part de l'any passat, van tenir lloc proves de sistemes de recollides a 4 llocs de la comarca. Es tracta de proves encarades a identificar els productors de residus. Entre els sistemes provats hi ha la recollida porta a porta.

Els resultats de les proves van ser presentats en el Consell d'Alcaldes del 14 de febrer. La idea és que els alcaldes valorin cada sistema i opinin sobre els que els convenen més sobre la base dels seus veïns i de la disponibilitat econòmica.

La previsió és que els resultats siguin exposats a l'opinió pública la setmana vinent. A la presentació, hi haurà representants de la Junta Catalana de Residus que valoraran els resultats per presentar-los a altres comarques.

Després de la presentació als mitjans i a Olot tindrà lloc una jornada que porta per títol « Innovació en la recollida selectiva i la identificació d'usuaris per a residus municipals. Possibilitats d'implantació d'un pagament per generació».

Organitzada per la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i Ecoembes, la jornada busca acostar el món dels residus a tècnics i polítics locals amb l'objectiu de millorar la recollida selectiva als seus municipis. Experts en diferents camps de la gestió de residus faran arribar al món local consells, novetats i experiències recents.

La finalitat és augmentar els percentatges de selecció fins a superar les exigències de la Unió Europea, les quals determinen que s'ha de superar el 50% per evitar penalitzacions per cada tona de residus entrada a l'abocador.

Els nous sistemes seran complementats per la posada en servei del Centre de Triatge de Sant Jaume abans del 2021.