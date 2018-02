Breda estrena pista esportiva a la plaça Lluís Companys

L'Ajuntament de Breda va finalitzar, divendres passat, la construcció d'una pista multiesportiva a la plaça Lluís Companys. Segons va informar el consistori, la instal·lació està formada per una pista de joc pavimentada en formigó, amb porteries per a futbol sala i handbol, així com cistelles de bàsquet. Tant les porteries com les cistelles estan integrades dins de l'estructura de la pista, que és de ferro galvanitzat. La pista està delimitada per una tanca de protecció de panells de fusta tractats amb autoclau, que protegeix la fusta contra les inclemències meteorològiques i el desgast a causa del pas del temps.

Amb la construcció d'aquesta pista, i segons l'Ajuntament bredenc, «el poble soluciona la carència de no disposar de cap espai públic condicionat per jugar a pilota». Aquest equipament esportiu és públic, està obert a tothom, i s'hi poden practicar diversos esports.