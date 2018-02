La compra d'una planta de l'edifici de Xaloc tenia «tots els informes» a favor

El portaveu de la CUP, Lluc Salellas, va preguntar al govern per la notícia publicada a Diari de Girona sobre el Tribunal de Comptes que, en un informe sobre diputacions, qüestionava la compra el 2014 d'una planta de l'edifici de Xaloc. La conclusió era que la Diputació havia donat per bo el valor de la taxació, per 433.400 euros, sense negociar el preu, situació que passava en altres diputacions.

En el cas de Girona, «no es va negociar, per tal d'aconseguir un millor preu i d'acord amb el principi d'economia que ha de regir l'actuació del sector públic, la quantia resultant de l'informe de taxació amb l'ofertant de l'immoble, sinó que el valor de la taxació va ser directament el preu pel qual es va concretar l'operació de compravenda». Al final de l'informe, el Tribunal recomana que a les diputacions hauria de ser «necessari dur a terme una negociació del preu del contracte prenent com a punt de partida el derivat de l'informe de taxació corresponent».

El vicepresident primer, Miquel Noguer, va respondre la CUP que tot es va fer correctament. «Veurem i estudiarem el que ha dit el Tribunal de Comptes», però, en tot cas, va explicar que amb Joan Giraut de president el 2014, «hi havia una oferta de 525.000 euros que al final es concreta amb una taxació externa de 433.000», una taxació que «validen els tècnics de la corporació i els informes jurídics pertinents tots són correctes» i la Generalitat, que ha de validar l'expedient, va autoritzar la compra amb informe favorable.

Per tant, va dir, s'«ha seguit tècnicament tots els passos que calien». Un procediment que ara es repetirà per comprar la planta baixa de l'edifici i que està pendent de l'informe de la Generalitat.