Creen un servei d'orientació i acompanyament a les famílies al Pla de l'Estany

L'àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l'Estany ha posat en marxa aquest febrer un Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF). La finalitat del servei és millorar el benestar personal, familiar i social dels habitants de la comarca des d'una vessant preventiva, ja que pretén detectar i reforçar les capacitats i fortaleses de les famílies per afavorir les relacions saludables i refermar les habilitats parentals.

El Servei d'Orientació i Acompanyament de les Famílies és un espai dedicat a parlar amb calma i confiança de les relacions familiars, dels interrogants que poden sorgir de la vivència de ser pares, de l'educació dels fills i les filles i de la gestió del dia a dia. Ajuda les famílies a orientar-se i trobar respostes, ja que els canvis i les incerteses personals sovint requereixen l'acompanyament d'un professional especialitzat. En aquest sentit, l'orientació i l'acompanyament a les famílies es duu a terme tant individualment com de manera grupal i comunitària.

L'equip està format per una orientadora familiar i una terapeuta familiar sistèmica. El servei s'ubica a l'edifici d'El Portal, al centre de Banyoles, on hi ha altres serveis per a la infància, adolescents i famílies.