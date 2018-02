La Diputació donarà suport als municipis gironins per ajudar els joves desemparats

El ple de la Diputació de Girona va aprovar per unanimitat una moció de la CUP per ajudar a resoldre la problemàtica dels joves desemparats, una situació que, segons el govern de l'ens (PDeCAT), ja han començat a avaluar juntament amb altres administracions. En aquest sentit, van avançar que «en breu» s'arribarà a un acord amb Girona, on ja s'han detectat casos de joves extutelats per la Generalitat que han quedat sense llar i són al carrer, i a partir d'aquí l'ajuda s'estendrà als municipis que detectin el problema.

El portaveu de la CUP, Lluc Salellas, va defensar la moció recordant l'augment de l'arribada de menors estrangers no acompanyats i que passen a estar sota la protecció de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia). Quan fan 18 anys, «per llei estan obligats a sortir dels centres», molts «són atesos a l'Àrea de suport als joves tutelats i extutelats», un servei públic titularitat de la Dgaia, però «altres queden fora del circuit, completament desemparats» i se sumen a alguns que «provenen de centres d'acollida d'altres territoris».

A la ciutat de Girona s'hi han detectat ja una trentena de casos de joves que són al carrer i, segon Salellas, els serveis actuals «són insuficients». Per això, va proposar «dotar dels recursos necessaris a l'àrea de Serveis Socials de la Diputació i Dipsalut per tal d'oferir assessorament tècnic als ajuntaments i Consells Comarcals» i «elaborar una borsa d'espais i habitatges propietat de la Diputació per posar-los a disposició dels municipis i/o de la Generalitat».

Sobre la borsa d'habitatges, el portaveu del PDeCAT, Albert Piñeira, va assegurar que la Diputació ara no disposaria d'espais però faran un estudi en profunditat.

Sobre els recursos, va avançar que estan en una «fase avançada» de negociacions amb la Generalitat i començaran per Girona. «En breu» tancaran l'acord amb l'Ajuntament i «hi haurà aportació de recursos de la Diputació» a Girona, en «col·laboració amb altres administracions». També «es farà en altres municipis» que es puguin trobar amb la problemàtica.



Altres acords i mocions aprovades

El ple també va aprovar quatre mocions més. Una del PSC, per unanimitat, per instar al futur nou govern a resoldre els compromisos adquirits en el cofinançament de les escoles bressol municipals i que exigeixi el retorn de les quantitats avançades per la Diputació. També instava l'Estat a recuperar la línia de subvencions que en el seu moment existia per finançar l'escolarització de 0 a 3 anys.

Una segona moció de la CUP aprovada per unanimitat va instar al nou Parlament a aprovar de nou les lleis anul·lades pel Tribunal Constitucional (TC) per combatre l'«emergència social». També es va aprovar per unanimitat la moció d'ERC perquè els cotxes que compri la Diputació siguin elèctrics o híbrids i una altra del grup d'IdS (amb abstenció de la CUP) per l'adhesió de la Diputació com a soci numerari del Clúster de biomassa de Catalunya.

A banda, el ple va aprovar les bases de subvencions per a actuacions de conservació del patrimoni natural i de custòdia del territori executades per organitzacions no lucratives i les bases de subvencions per a polítiques municipals de foment de la participació ciutadana. Finalment, es va aprovar el conveni amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a Girona pel qual la Diputació podrà encarregar-los, quan ho consideri oportú, la gestió de l'assessorament tècnic en la supervisió de projectes d'obra d'ajuntaments.