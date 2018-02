Ensenyament retarda la preinscripció per al curs vinent fins a mitjan abril

La preinscripció per al curs vinent començarà més tard que mai, en una data encara per determinar de la primera quinzena d'abril. Ensenyament ha retardat aquest procés fins a l'últim trimestre de curs, una decisió que va comunicar als ajuntaments fa uns dies però que no va compartir ni amb la principal federació d'associacions de famílies ni amb els sindicats docents majoritaris.

La Conselleria ha informat del retard aquest dilluns, a través del seu lloc web, davant la proximitat de la data habitual de preinscripció a segon cicle d'educació Infantil, Primària i ESO –les etapes obligatòries– i les demandes d'informació dels centres, a punt per organitzar jornades de portes obertes. A l'espera d'una resolució que aclareixi els detalls, Ensenyament només ha avançat que el procés s'iniciarà a finals de la primera setmana o la segona setmana d'abril.

Encara que no es troba entre les explicacions oficials, tot apunta que la incertesa davant la inclusió o no d'una casella que permeti escollir el castellà com a llengua vehicular ha influït en el canvi del calendari, ja que el Departament –intervingut des de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució– encara desconeix la decisió final del Ministeri d'Educació. L'explicació oficial d'Ensenyament inclou dos motius per al retard: d'una banda, reduir prop d'un mes el temps entre la preinscripció i la matriculació, «d'acord amb la demanda reiterada de diferents sectors de la comunitat educativa»; i, de l'altra, facilitar la preinscipció ordinària de més escolars nouvinguts o que estiguin en situacions de canvis, com per exemple de domicili.

El sindicat docent majoritari a Girona, Ustec·STEs, no va criticar el retard de la preinscripció perquè, tal com va considerar el seu portaveu, Xavier Díez, «com més tard, millor». CCOO, en canvi, va lamentar la manca d'informació del Departament i va qüestionar tant el retard com els arguments. La seva representant, Almudena González, va afirmar que «per fer una bona distribució de l'alumnat amb necessitats educatives especials i evitar la segregació cal un treball previ, es necessita temps». Per la seva banda, la presidenta de la Fapac a Girona, Eva Trias, va expressar temor perquè quedi «poc marge per a les al·legacions» i perquè «unes noves eleccions ho puguin allargar tot molt més» –en referència a la situació política.